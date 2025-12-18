אהוד ברק, וודי אלן ועוד רבים: תיעוד חדש מפרשת אפשטיין

הוועדה הדמוקרטית בארצות הברית פרסמה הערב (חמישי) 68 תמונות נוספות מעיזבונו של עבריין המין ג'פרי אפשטיין. הן כוללות דרכון אוקראיני עם סימון מגדרי נשי, את הפילוסוף נועם חומסקי על מטוס יחד עם אפשטיין, ואת מייסד "מיקרוסופט" ביל גייטס עם אישה שפניה הושחרו על ידי הוועדה. זה היום האחרון לפני הדד ליין לממשל טראמפ לפרסם קבוצה גדולה בהרבה של תיקי אפשטיין.

https://x.com/i/web/status/2001720222282387789 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

התמונות שפורסמו כוללות גם צילום מסך של קטע משיחת טקסט, שבה אדם כלשהו מדבר על שליחת נערות. "אני לא יודע, תנסה לשלוח מישהו אחר. יש לי חבר/ה סקאוט, היא שלחה לי היום כמה בנות. אבל היא מבקשת 1,000 דולר לכל בחורה. אני אשלח לך עכשיו בנות. אולי מישהי תהיה טובה בשביל J?", נכתב בסדרת ההודעות.

https://x.com/i/web/status/2001718385827070440 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לאחר מכן האדם שלח תיאור מפורט הכולל שם, "בת 18", גובה, מידות, משקל, ציון לגבי אזור שנגן ו"עיר יציאה". רבים מהפרטים הושחרו, אך הגיל, סימון וי ליד שנגן ורוסיה נותרו גלויים.