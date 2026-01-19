מושל פנסילבניה ג'וש שפירו חשף הלילה (שני) כחלק ממה שכתב בספרו החדש, כי במהלך תהליך הבדיקה שלו לתפקיד המועמד לסגן הנשיא של קמלה האריס, שערכו אנשיה - הוא נשאל האם הוא "סוכן כפול של ישראל".

"אמרתי להם: 'אתם צוחקים עליי נכון? אמרתי לה שזו שאלה סופר פוגענית'". עוד הוא טוען, כי האריס גם דרשה משפירו שיתנצל על דברים שאמר נגד המפגינים תומכי חמאס שהפגינו באוניברסיטת פנסילבניה - והוא סירב. שיחה ששפירו תיאר כ"מתוחה".

בסופו של דבר האריס לא בחרה בשפירו ולקחה את מושל מינסוטה טים וולץ כסגנה. רבים טוענים עד היום: הסיבה שלא בחרה בו - חששה כי בחירה במועמד יהודי בשיאה של המחאה במפלגה הדמוקרטית על הסיוע לישראל במהלך המלחמה בעזה יבריח ממנה מפגינים. בסוף - זה נגמר בהפסד שלה.

בחודש ספטמבר האחרון, התייחסה האריס בספרה החדש 107 Days, לשיקוליה לדחיית ג'וש שפירו כמועמד לסגנות הנשיאות, למרות פופולריותו. לטענתה, התקפות חברתיות על עמדותיו הפרו-ישראליות והקמפיין נגדו ברשתות החברתיות השפיעו על ההחלטה.

בספר היא גם חשפה פרטים על עמדותיה לגבי ישראל, עזה והפלסטינים, וטענה כי יש להראות את הסכסוך בישראל-חמאס כ"בעיה לא בינארית", וכי לעיתים הציבור והתקשורת מתעלמים מהמורכבות ההיסטורית ומהסבל האנושי בשני הצדדים.