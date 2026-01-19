המושל נגד האריס: "שאלה אותי אם אני סוכן כפול של ישראל"

מושל פנסילבניה ג'וש שפירו חשף כחלק ממה שכתב בספרו החדש את מה שעבר עליו בזמן שנבחן כמועמד לסגנה של קמלה האריס • בין היתר, סיפר כי היא דרשה שיתנצל על דברים שאמר נגד המפגינים תומכי חמאס באוניברסיטאות

המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, קמלה האריס, בעצרת בחירות בשארלוט, 3.11.24
מושל פנסילבניה ג'וש שפירו חשף הלילה (שני) כחלק ממה שכתב בספרו החדש, כי במהלך תהליך הבדיקה שלו לתפקיד המועמד לסגן הנשיא של קמלה האריס, שערכו אנשיה - הוא נשאל האם הוא "סוכן כפול של ישראל".

"אמרתי להם: 'אתם צוחקים עליי נכון? אמרתי לה שזו שאלה סופר פוגענית'". עוד הוא טוען, כי האריס גם דרשה משפירו שיתנצל על דברים שאמר נגד המפגינים תומכי חמאס שהפגינו באוניברסיטת פנסילבניה - והוא סירב. שיחה ששפירו תיאר כ"מתוחה".

בסופו של דבר האריס לא בחרה בשפירו ולקחה את מושל מינסוטה טים וולץ כסגנה. רבים טוענים עד היום: הסיבה שלא בחרה בו - חששה כי בחירה במועמד יהודי בשיאה של המחאה במפלגה הדמוקרטית על הסיוע לישראל במהלך המלחמה בעזה יבריח ממנה מפגינים. בסוף - זה נגמר בהפסד שלה.

בחודש ספטמבר האחרון, התייחסה האריס בספרה החדש 107 Days, לשיקוליה לדחיית ג'וש שפירו כמועמד לסגנות הנשיאות, למרות פופולריותו. לטענתה, התקפות חברתיות על עמדותיו הפרו-ישראליות והקמפיין נגדו ברשתות החברתיות השפיעו על ההחלטה. 

בספר היא גם חשפה פרטים על עמדותיה לגבי ישראל, עזה והפלסטינים, וטענה כי יש להראות את הסכסוך בישראל-חמאס כ"בעיה לא בינארית", וכי לעיתים הציבור והתקשורת מתעלמים מהמורכבות ההיסטורית ומהסבל האנושי בשני הצדדים.

