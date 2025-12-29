"יש לו כסף יהודי": מנהל בית ספר שכח לנתק את השיחה - ופוטר | האזינו

תקרית אנטישמית מביכה בפנסילבניה הסתיימה בהדחה מהירה: מנהל בית ספר יסודי פוטר מתפקידו לאחר שנתפס משמיע הערות אנטישמיות בוטות, בטעות.

כאמור, פיליפ לדי (45), מנהל בית הספר היסודי "לוור גוויניד" (Lower Gwynedd), פוטר בשבוע שעבר על ידי מועצת בתי הספר של מחוז ויסאהיקון, לאחר תקרית שהוגדרה כחמורה ביותר. האירוע התרחש כאשר לדי ביצע שיחה להורה של אחד התלמידים. לאחר שהגיע לתא הקולי, המנהל השאיר הודעה שגרתית, אך ככל הנראה נכשל בניסיון לנתק את השיחה.

בעוד הקו נותר פתוח וההקלטה נמשכת, נשמע לדי משוחח עם אדם אחר בחדר ומביע עמדות אנטישמיות קלאסיות כלפי ההורה שאליו התקשר. על פי ההקלטה, שנחשפה ופורסמה על ידי ארגון המאבק באנטישמיות (StopAntisemitism), המנהל האשים את האב בהחזקת "כסף יהודי" ואף נשמע ממלמל את קלישאת הקונספירציה הידועה לשמצה: "הם שולטים בבנקים".

ההקלטה הגיעה לידי ההורה ההמום, ומשם הדרך לרשתות החברתיות ולמועצת המנהלים הייתה קצרה. בעקבות הסערה שהתעוררה והזעזוע בקהילה המקומית, התכנסה מועצת בתי הספר לישיבה מיוחדת ביום שלישי שעבר והחליטה פה אחד על סיום העסקתו של לדי לאלתר.