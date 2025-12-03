בקשת מעצר נגד אהוד אולמרט וציפי לבני: "בגין פשעי מלחמה"

הקרן שרודפת את חיילי צה"ל בחו"ל לא נחה: קרן הינד רג'ב הגישה היום (רביעי) תלונה למשטרה הלאומית של קנדה נגד ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, ושרת החוץ לשעבר, ציפי לבני, בגין רצח עם ופשעים נגד האנושות, לקראת ביקורם הצפוי במדינה.

התלונה, שהוגשה בסיוע ארגוני זכויות אדם פלסטינים וקנדיים, מגיעה על רקע מעורבותם של אולמרט ולבני במבצע עופרת יצוקה שחל בשנים 2008-2009, בו שימש אולמרט כראש הממשלה, ולבני כשרת החוץ.

על פי האתר הרשמי של הקרן, אולמרט היה אחראי במסגרת תפקידו באופן ישיר על צה"ל, בזמן ש"ביצע קמפיין צבאי מסיבי שהוביל לכאורה לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות", בהם "התקפות חסרות הבחנה על אזרחים ותשתיות אזרחיות", ו"פגיעה מכוונת בתשתיות החיוניות להישרדות אזרחית".

על לבני נכתב כי כחברת קבינט בזמן מבצע עופרת יצוקה, היה לה "קשר ישיר בקבלת ההחלטות לפני ואחרי המבצע". כמו כן, האתר מייחס ללבני אמירה לפיה: "ישראל היא לא מדינה שיורים עליה טילים והיא לא מגיבה. זוהי מדינה שכאשר יורים על אזרחיה היא מגיבה בפראות - וזה דבר טוב".

לפני כחודש, הקרן האנטישמית הגישה תלונה פלילית בגרמניה נגד ראש הממשלה לשעבר בטרם ביקורו בברלין, גם בגין מעורבותו במבצע עופרת יצוקה.