טראמפ בנאום לאומה: "הבאתי לראשונה שלום למזרח התיכון"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא הלילה (חמישי) נאום לאומה. הנאום, שערך כ-20 דקות, עסק ברובו בהישגי הממשלה כשהוא מציין כמעט שנה מלאה לבחירתו. הנאום פנה בעיקר לאמריקנים כשהוא עדכן בצעדים מתוכננים של הממשל והודיע שיכריז בקרוב על יו"ר הפד שיאמין בריביות נמוכות יותר.

טראמפ התייחס למלחמה בעזה ואמר: "סיימתי שמונה מלחמות בעשרה חודשים, השמדתי את האיום הגרעיני האיראני וסיימתי את המלחמה בעזה - והבאתי, לראשונה מזה 3,000 שנה, שלום למזרח התיכון".

טראמפ עוד הוסיף על הישגיו: "הלילה, אחרי 11 חודשים, הגבול שלנו מאובטח, האינפלציה נעצרה, השכר עלה, המחירים ירדו, האומה שלנו חזקה, אמריקה מכובדת, והמדינה שלנו חזרה. אנו עומדים בפני פריחה כלכלית שכמותה לא ראה העולם מעולם".

טראמפ הכפיש בנאום את הממשל הקודם: "במשך זמן רב הרוב המכריע של האמריקנים הטובים וההגונים נאלצו לצפות בפוליטיקאים מושחתים שודדים את היכלי השלטון, מנצלים את משלמי המסים שלנו, ובוזזים כל מערכת שגורמת לחברה מתורבתת לתפקד. כבר לא. אנחנו שמים את אמריקה במקום הראשון".