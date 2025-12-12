"חשש מהמצב בעזה": ממשל ביידן השעה חלק מהמודיעין עם ישראל

גורמי מודיעין אמריקנים השעו זמנית את שיתוף המידע המרכזי עם ישראל בתקופת ממשל ביידן, כך לפי שישה מקורות המעורים בנושא ששוחחו עם רויטרס. ההחלטה התקבלה על רקע חששות אמריקנים בנוגע לניהול המלחמה בעזה.

פרטי ההשעיה והמגבלות

במחצית השנייה של 2024, ארה"ב ניתקה שידור וידאו חי מרחפן אמריקני מעל עזה, ששימש את ישראל במצוד אחר חטופים ואנשי חמאס, והשעיה זו נמשכה לפחות מספר ימים על פי חמישה מהמקורות.

בנוסף, שני מקורות ציינו כי ארה"ב אף הגבילה את האופן שבו ישראל יכולה להשתמש במידע מודיעיני מסוים לצורך מרדף אחר מטרות צבאיות בעלות ערך גבוה ברצועה, אם כי הם סירבו לפרט מתי התקבלה החלטה זו.

הרקע להחלטה

ההחלטה התבססה על חשש גובר בקהילת המודיעין האמריקנית ממספר האזרחים שנהרגו בפעילות של ישראל ברצועה, וכן מדאגה בנוגע ליחסו של השב"כ לאסירים פלסטינים.

שלושה מהמקורות הוסיפו כי גורמים רשמיים בארה"ב הביעו דאגה מכך שישראל לא סיפקה הבטחות מספקות כי תציית לדיני המלחמה בעת השימוש במודיעין אמריקני, כנדרש בחוק האמריקני לפני שיתוף מידע עם מדינה זרה.

אופן ההחלטה

שני מקורות תיארו את ההחלטה להסתיר מידע כהחלטה מוגבלת וטקטית בתוך סוכנויות המודיעין, שנועדה להבטיח שישראל משתמשת במודיעין האמריקני בהתאם לחוקי המלחמה.

גורם המעורה בנושא אמר כי לגורמי המודיעין יש סמכות לקבל החלטות כאלה בנוגע לשיתוף מידע בזמן אמת ללא הוראה מהבית הלבן, ואילו גורם אחר הדגיש שכל שינוי בשימוש במודיעין אמריקני מצד ישראל דורש הבטחות חדשות לגבי אופן השימוש במידע.