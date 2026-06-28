ניצחון משמעותי לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני: מועצת הדיור העירונית אישרה ברוב של שבעה תומכים ומתנגד אחד את הקפאת שכר הדירה בכמיליון דירות, עבור חוזים שנחתמו לשנה ולשנתיים. מדובר בהוצאה לפועל של אחת מהבטחות הקמפיין של ממדאני, אשר אמורה לסייע לשוכרי מיליון דירות - המהוות למעלה מ-40 אחוזים מהדירות להשכרה בעיר, ותשפיע על כשני מיליון תושבים.

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ממדאני בירך על ההצבעה וכינה אותה "ניצחון היסטורי לשוכרים בעיר ניו יורק". הוא הוסיף: "לאחר סקירת הנתונים ושמיעת התושבים, מועצת הדיור העצמאית הקפיאה את העלייה בחוזי שכירות בעיר. מדובר בהקלה שמגיעה לאנשים".

"אני אסיר תודה על תשומת הלב המעמיקה שנתנו חברי המועצה לסוגייה, ואני אמשיך לפעול כדי אפשר מגורים במחיר סביר בעיר, באמצעות בנייה ושימור של דיור בר השגה, הפחתת עלויות תפעול של מבנים כמו ביטוח, והבטחת שהדיירים יודעים את זכויותיהם", ציין.

כאמור, מרבית חברי הוועדה שאישרה את ההחלטה ההיסטורית מונו על ידי ממדאני עצמו. היא התקבלה לאחר התפטרותה של חברת מועצה בשם כריסטינה סמית', שמונתה על ידי ראש העיר הקודם אריק אדמס מהתפקיד - בטענה כי "ההליך אינו מנוהל כפי שהחוק דורש".

לטענתה, המועצה הפסיקה לשמש כגוף הבוקר עובדות - והפכה לכזה שפועל לפי התוצאה שהוא מתבקש להביא. "המועצה הזו נבנתה מחדש כדי לאפשר את המהלך - ומאז הכל מתנהל כהצגה", הוסיפה.

יושבת ראש מועצת הנחיות השכירות, צ'נטלה מיטשל, הגנה על אופן פעילותם. "הופתעתי לשמוע על התפטרותה של סמית' הבוקר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי לאשר את אופן הפעילות העצמאי של חברי המועצה".