חשד: בכירה בלוחמה בטרור בארה"ב מומנה ע"י "שוגר דדיז"

ג'וליה ורווארו בת ה-29, בכירה במשרד לביטחון המולדת בארה"ב, הושמה בחופשה כפויה השבוע בעקבות חקירה פדרלית שנפתחה נגדה. המהלך הגיע לאחר שבן זוגה לשעבר הגיש תלונה רשמית בה טען כי ורווארו הונתה אותו בסכום של כ-40 אלף דולר במהלך מערכת יחסים קצרה, וכי היא מחזיקה בפרופיל באתר המיועד למציאת גברים עשירים ("שוגר דדיז") שיממנו את חייה.

לפי התלונה, הבכירה במשרד ביטחון המולדת פעלה באתר תחת השם הבדוי "אלסיה". האקס טען כי מימן עבורה חופשות יוקרה במחלקה ראשונה לאיטליה וארוחות גורמה יקרות, בעוד היא התפארה בפניו כי גברים דומים מימנו לה בעבר את לימודי הדוקטורט ורכשו עבורה תכשיטים יוקרתיים המשמשים כ"גביעים". בתלונה נטען כי הלחץ הכלכלי שבו היא נתונה ודרישותיה הכספיות הופכים אותה ליעד קל לסחיטה מצד גורמים עוינים.

לאורך כל מערכת היחסים הקצרה ביניהם, נראה כי ורבארו התחננה בפני בן זוגה בבקשה לסיוע כספי. איש העסקים, המזוהה רק בשם רוברט בי, נזכר שבשלב מסוים הוא הציג אותה לבתו, שהגדירה אותה כ"רודפת בצע מלונג איילנד" ושאלה את אביה, "מה אתה עושה?".

ורווארו, שחקרה בעבר פסיכולוגיה של טרוריסטים וצולמה רבות לצד הנשיא טראמפ, מכחישה בתוקף את הטענות וטוענת כי מדובר בנקמה של "אקס זועם" שאינו מבין שמערכת יחסים כוללת חופשות משותפות. היא הכחישה את קיומו של הפרופיל באתר ההיכרויות וציינה כי מעולם לא השתמשה בסמים, אך למרות הכחשותיה, היא נאלצה לעזוב את תפקידה הבכיר במערך הביטחון עד לסיום הבדיקה בעניינה.