תעלומת קשר השתיקה: המוות המסתורי של חבריו של ג'פרי אפשטיין

מותו של סוכן הדוגמניות בן ה-69, דניאל סיאד, השבוע בביתו שבפרוורי פריז, הצית מחדש את תאוריות הקונספירציה סביב פרשת עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. סיאד, שנחקר על ידי הרשויות בצרפת בחשד למעורבות בסחר בבני אדם, לקה ככל הנראה בלבו, אך אורחת שהייתה עמו טענה כי לא הפגין כל סימני מחלה קודמים.

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סקירה של ה"טלגרף הבריטי", מראה כיצד בעוד התביעה הצרפתית פתחה בחקירה והורתה על נתיחה שלאחר המוות, מותו של סיאד הופך לפרק נוסף בשרשרת ארוכה ותמוהה של מקורבים, עדים ואף קורבנות של אפשטיין שמצאו את מותם בנסיבות מורכבות ולא מפוענחות.

"החוליה בשרשרת": המגייס הראשי

שמו של סיאד הופיע אלפי פעמים במסמכי אפשטיין לאורך כעשור, והוא נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בגיוס נשים וצעירות עבור המליארדר. התכתבויות מייל שנחשפו הראו כיצד סיאד תיפקד כ"צייד" עבור אפשטיין, והעביר לו תמונות ונתונים של דוגמניות צעירות מרחבי העולם.

נפגעות מהפרשה תיארו את סיאד כ"סוחר בבני אדם לכל דבר". מותו כעת, רגע לפני מעצר אפשרי, נתפס בקרב עורכי דינם של הקורבנות כמכה קשה לבירור האמת: "מידע חיוני פשוט התאדה באוויר".

שרשרת מתמשכת של מקרי מוות חריגים

סיאד אינו היחיד. מאז מותו של אפשטיין שהתאבד בתאו בכלא ב-2019, אירוע שעורר בעצמו סימני שאלה קשים עקב כשל במצלמות האבטחה והירדמות הסוהרים - סדרה שלמה של אנשים שהיו בסביבתו מצאו את מותם.

ז'אן-לוק ברונל (2022): סוכן הדוגמניות הצרפתי ומייסד סוכנות MC2, שהיה חשוד בהסעת ושיכון קטינות עבור אפשטיין, נמצא תלוי בתאו בבית כלא בפריז בעת שהמתין למשפטו, באופן המזכיר באופן מצמרר את מותו של אפשטיין עצמו.

מארק מידלטון (2022): עוזרו לשעבר של ביל קלינטון, שסייע לאפשטיין להיכנס לבית הלבן, נמצא מת בחווה בארקנסו כשהוא תלוי וסובל מפצע ירייה בחזהו. למרות שהמוות הוגדר כהתאבדות, מקורביו טענו כי התרחיש "בלתי הגיוני לחלוטין".

סטיבן הופנברג (2022): המנטור לשעבר של אפשטיין ושותפו העסקי, שהפך לאחד ממבקריו החריפים והאשים אותו במעורבות בהונאת פונזי ענקית, נמצא מת בדירתו במצב ריקבון מתקדם.

אפריין "סטון" רייס (2021): השותף האחרון לתא של אפשטיין, ששוחרר יום בלבד לפני שאפשטיין נמצא מת בתאו, הלך לעולמו זמן קצר לאחר מכן, ככל הנראה עקב סיבוכי קורונה.

ג'ו רקארי (2018): החוקר המשטרתי שהוביל את החקירה נגד אפשטיין בפלורידה באמצע שנות ה-2000 ודיווח על לחצים פוליטיים כבדים ואיומים על חייו, מת בפתאומיות בגיל 50 לאחר "מחלה קצרה".

ראקרי ומייקל רייטר, ראש המשטרה, טענו בעבר שהם נתונים תחת לחץ פוליטי לוותר על התיק. ראקרי אף אמר שהוא נאלץ לנסוע בדרכים שונות לעבודה או להחליף רכבים, כי הוא נתון תחת מעקב. "דאגתי לילדים שלי, כי לא ידעתי אם מדובר במישהו ששכרו אותו ישר מהכלא כדי שיפגע בי או במשפחתי", הוא סיפר ל"מיאמי הורלד".

הצל המרחף מעל הפרשה

לרשימה זו מצטרפים שמות נוספים: מפיק הוליווד סטיב בינג שקפץ אל מותו ב-2020, הבנקאי תומאס באוורס מ"דויטשה בנק" שהתאבד ב-2019, הפוליטיקאי ביל ריצ'רדסון שנפטר ב-2023, ואף אחת מהמתלוננות הבולטות בפרשה, וירג'יניה ג'ופרה, שהלכה לעולמה ב-2025 – אירוע שאביה טען לגביו כי "מישהו הגיע אליה".

גם כעת, שנים לאחר מותו של אפשטיין, נראה כי מערבולת הטרגדיות והתעלומות הסובבת את דמויות המפתח בפרשה מסרבת להירגע, וממשיכה להזין את התחושה כי סודות רבים מדי נלקחו אל הקבר.