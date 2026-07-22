סוכן דוגמניות שהיה מקושר לג'פרי אפשטיין נמצא מת בביתו בפריז

דניאל סיאד, סוכן דוגמנות שהיה מקושר לג'פרי אפשטיין, עבריין המין המורשע שהלך לעולמו, נמצא מת ביום שני האחרון בביתו בקולומב, פרבר מצפון-מערב לפריז. לשכת התביעה בנאנטר מסרה כי החקירה לקביעת סיבת המוות נמצאת בעיצומה, ובהמשך תבוצע נתיחה שלאחר המוות.

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שמו של סיאד הופיע אלפי פעמים במסמכי אפשטיין שפורסמו על ידי משרד המשפטים האמריקני. בעבר הוא הכחיש כי ידע על הסכנה שנשקפה מצד אפשטיין. באחד האימיילים ששלח לאפשטיין ופורסם במסגרת המסמכים, כתב סיאד באנגלית רצופת שגיאות כתיב: "בעסק הזה אני מרגיש לפעמים כמו דייג - לפעמים אני תופס מהר, ולפעמים אין דגים".

סיאד עצמו היה נושא למספר תלונות בצרפת, כולל טענות לאונס, כאשר הראשונה הוגשה בפברואר האחרון. הוא הכחיש את העבירה במספר ראיונות תקשורתיים אחרונים. עורכי הדין של הדוגמנית לשעבר שהגישה את התלונה הראשונה אמרו כי הם "המומים" ממותו, וכי הם ולקוחותיהם כועסים כיוון שנמנעה מהם האהפשרות להשיג צדק.

דוגמנית לשעבר נוספת שמסרה עדות למשטרה ביוני כחלק מהחקירה על סיאד אמרה ל-BBC כי מותו פירושו שכל מידע שהיה לו על אפשטיין אבד כעת. "חוליה חשובה בשרשרת פשוט נעלמה כלא הייתה, מבלי שהייתה אפילו הזדמנות לשחזר את המידע שהיה ברשותו של דניאל סיאד, בהתחשב בכך שמעולם לא נחקר", אמרה.