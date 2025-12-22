פרויקט מיוחד: דיקטטור על הכוונת - האיום של טראמפ על ונצואלה

הנשיא טראמפ קרוב מאי פעם לפתוח במלחמה נגד וונצואלה, ובפעם הראשונה הנשיא המושחת ניקולאס מדורו, חושש באמת. איך הפכה ונצואלה לבסיס איראני בדרום אמריקה, וצינור להברחות כספים לחיזבאללה? ולמה טראמפ, שרק מחפש לדבריו לעשות שלום - דווקא מחמם את החזית הזו?

שבוע שעבר, טראמפ הכריז על משטר מדורו כארגון טרור זר, והטיל עוצר על מכליות הנפט שיוצאות מוונצואלה. בהודעה שפרסם איים הנשיא וכתב "ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי ספינות המלחמה הגדול ביותר שהורכב אי פעם בהיסטוריה של דרום אמריקה. הוא רק ילך ויגדל, וההלם עבורם יהיה חסר תקדים - עד למועד בו הם יחזירו לארצות הברית את כל הנפט, האדמה ונכסים אחרים שגנבו מאיתנו בעבר".

עוד האשים טראמפ את משטר מדורו: "משתמש בנפט משדות הנפט הגנובים הללו כדי לממן את עצמו, טרור סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפה. בשל גניבת הנכסים שלנו, וסיבות רבות אחרות, כולל טרור, הברחת סמים וסחר בבני אדם - משטר ונצואלה הוכרז כארגון טרור זר".

