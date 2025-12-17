טראמפ: משטר ונצואלה - ארגון טרור זר, עוצר על מכליות הנפט

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (רביעי) על משטר מדורו כארגון טרור זר, והטיל עוצר על מכליות הנפט שיוצאות מוונצואלה.

בהודעה שפרסם איים הנשיא טראמפ וכתב "ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי ספינות המלחמה הגדול ביותר שהורכב אי פעם בהיסטוריה של דרום אמריקה. הוא רק ילך ויגדל, וההלם עבורם יהיה חסר תקדים - עד למועד בו הם יחזירו לארצות הברית את כל הנפט, האדמה ונכסים אחרים שגנבו מאיתנו בעבר".

עוד האשים טראמפ את משטר מדורו: "משתמש בנפט משדות הנפט הגנובים הללו כדי לממן את עצמו, טרור סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפה. בשל גניבת הנכסים שלנו, וסיבות רבות אחרות, כולל טרור, הברחת סמים וסחר בבני אדם - משטר ונצואלה הוכרז כארגון טרור זר".

ולסיום הטיל עוצר על מכליות הנפט: "מורה על מצור מוחלט ומלא של כל מכליות הנפט שהוטלו עליהן סנקציות הנכנסות ויוצאות לוונצואלה. הזרים הבלתי חוקיים והפושעים שמשטר מדורו שלח לארצות הברית בתקופת ממשל ביידן החלש והכושל, מוחזרים לוונצואלה בקצב מהיר. אמריקה לא תאפשר לפושעים, טרוריסטים או מדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומה שלנו, וכמו כן, לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט, האדמה או כל נכס אחר שלנו, שכולם חייבים להיות מוחזרים לארצות הברית מייד".

כל זאת קורה ברקע העימות הגובר בין טראמפ לנשיא ונצואלה מדורו, שרק לפני כחודש שוחחו בטלפון על פגישה אפשרית ביניהם, כך לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס". מדורו נשא נאום מתריס שבוע לפני כן כשנופף בחרב והזהיר את תומכיו להתכונן לעימות עם מה שכינה "תוקפנות אימפריאליסטית", כך דווח ב"פוקס ניוז". קודם לכן טראמפ איים שארצו "בקרוב מאוד" תתחיל לעצור חשודים בסחר בסמים מוונצואלה ביבשת.