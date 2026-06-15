שמונה אנשי צוות ככל הנראה נהרגו בעקבות התרסקות מפציץ B-52 ביום שני בבוקר, כך דווח ברשת CNN. ההתרסקות אירעה זמן קצר לאחר שהמריא מבסיס חיל האוויר אדוארדס, השוכן צפון-מזרחית ללוס אנג'לס. המפציץ מסוג סטרטופורטרס (Stratofortress), המריא למשימת ניסוי שגרתית, והתרסקותו הותירה אחריה עמוד עשן שחור וגבוה.

צוותי החירום הגיעו מיד לזירה, אך גורמים רשמיים בבסיס מסרו כי הסיכויים למציאת ניצולים אפסיים.

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תיעודים שפורסמו ברשת פוקס ניוז הראו כי על מסלול הנחיתה החולי של הבסיס נותר סימן חריכה שחור וגדול לצד עשן סמיך, אך קשה היה לזהות חלקים ברורים משברי המטוס עצמו. בעקבות האסון וכחלק ממאמצי הטיפול המיידיים באירוע, הוחלט לסגור את שדה התעופה בבסיס לחלוטין, להסיט טיסות נכנסות לנתיבים חלופיים ולהשעות את כל אישורי המבקרים הלא-מסחריים עד להודעה חדשה. בבסיס נערכים למסירת פרטים נוספים במסיבת עיתונאים מיוחדת.

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מפציץ ה-B-52 הוא אחד המטוסים הוותיקים ביותר בשירות חיל האוויר האמריקני ונכנס לשימוש כבר בשנת 1955, כאשר הגרסה הנוכחית הפעילה שלו (B-52H) לקחה חלק בתקיפות בעימות הנוכחי בין ארה"ב לאיראן.

ייצורו של המטוס, המסוגל לשאת כ-32 טונות של חימוש ופצצות גרעיניות, הופסק בשנת 1962, וכיום נדרש הצבא להסתמך על תוכניות שדרוג יקרות או על חלקי חילוף מבסיס אחסון המטוסים המושבתים באריזונה ("בית הקברות למטוסים"). מדובר בתאונה הקטלנית הראשונה של דגם זה מאז שנת 2008, אז נהרגו שישה אנשי צוות בהתרסקות באוקיינוס השקט מול חופי גואם.