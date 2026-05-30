פורסם הדוח הרפואי של טראמפ: הממצאים המפתיעים על הלב של הנשיא

הבית הלבן פרסם היום (שבת) את תוצאות הבדיקה הרפואית השנתית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקבעה כי הוא נמצא ב"מצב בריאותי מצוין". לפי הדוח, טראמפ, שיחגוג בחודש הבא את יום הולדתו ה-80, מפגין "תפקוד לבבי, ריאתי, נוירולוגי וגופני כללי חזק". עוד צוין כי הוא כשיר לחלוטין למלא את תפקידו.

לפי הדוח, טראמפ העלה כ-6.3 קילוגרמים מאז הבדיקה הרפואית שלו באפריל 2025, ורופאו ציין כי לנשיא ניתנו הנחיות בנושאי תזונה, פעילות גופנית והמשך ירידה במשקל. מנגד, גילו הלבבי של טראמפ מוערך כצעיר בכ-14 שנים מגילו הכרונולוגי.

באשר לחבורות על ידו של טראמפ, בדוח הוסבר כי הן קשורות "ללחיצות ידיים תכופות ונטילת אספירין למניעה". הרופא עוד ציין כי חבורות אלו הן "תופעה נפוצה ושפירה של טיפול באספירין".