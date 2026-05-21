טראמפ: אני יכול להתמודד לראשות הממשלה בישראל, אולי אעשה את זה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין רביעי לחמישי): כרגע אני ב-99% (אחוזי תמיכה) בישראל. אני יכול להתמודד לראשות הממשלה, אז אולי אחרי שאעשה את זה, אני אלך לישראל ואתמודד לתפקיד".

ביום שלישי האחרון, בישראל העריכו כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יורה בסופו של דבר על חידוש התקיפות באזור, זאת בעקבות התבטאויותיו האחרונות וההסלמה מול טהרן.

גורם ישראלי בכיר התייחס להערכות המצב האחרונות ואישר כי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו מתואמים ביניהם "על מלא" לגבי הצעדים הבאים. התיאום ההדוק בין ירושלים לוושינגטון מגיע על רקע היערכות משותפת לתרחישים השונים ומסמן קו נוקשה ורציף מול הגרעין והתוקפנות האיראנית.