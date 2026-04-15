טראמפ: "המלחמה באיראן קרובה לסיום, צפויים לנו יומיים מדהימים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה (רביעי) כי המערכה מול איראן מתקרבת לסיומה, אך מדגיש כי התוצאה עדיין אינה סופית. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו שוקל הארכה של הפסקת האש, והוסיף: "אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים. זה יכול להיגמר בכל דרך, אבל עסקה עדיפה, כי אז הם יוכלו לבנות מחדש".

לדבריו, המציאות באיראן השתנתה באופן דרמטי: "יש להם משטר אחר עכשיו. חיסלנו את הראדיקלים, הם כבר לא איתנו". טראמפ אף טען כי בלעדיו, "העולם היה נקרע לרסיסים".

בריאיון נוסף לרשת Fox News חזר הנשיא על הערכתו כי המלחמה "קרובה לסיום", אך סייג: "לא סיימנו, נראה מה יקרה".

במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס למגעים הדיפלומטיים ואמר כי למרות "חוסר אמון עמוק" בין הצדדים, חלה התקדמות. לדבריו, "מנהלי המשא ומתן האיראניים רצו לסגור עסקה", והוסיף כי וושינגטון "מרגישה טוב עם המקום שבו אנו נמצאים", גם אם פתרון מלא עדיין אינו בהישג יד מיידי.