תקרית בוושינגטון: פרו-פלסטינים ניסו לתקוף ראשי רשויות מיו"ש

אירוע חריג התרחש היום (חמישי) בבניין הקפיטול בוושינגטון, כאשר פעילים פרו-פלסטינים התנפלו בצעקות על ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ. האירוע התרחש בתום דיון של ועדת החוץ והביטחון של הקונגרס האמריקני שעסקה ביהודה ושומרון, בו השתתפו שני ראשי הרשויות מיו"ש.

בתום הדיון, הפעילים הפרו-פלסטינים התקרבו לראשי הרשויות מיו"ש וכינו אותם "תומכי רצח עם", והטיחו בהם אמירות נגד מדינת ישראל. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר לפעילים בתגובה: "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד, ננצח אתכם ונחיל ריבונות". בעקבות התקרית שוטרים מקומיים הוזעקו למקום וליוו את גנץ ודגן.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר בתגובה לאירוע: "העובדה שאנו מצליחים גורמת להיסטריה ולאובדן שליטה אצל פעילים פרו-פלסטינים, שחוששים מהתמיכה הרחבה שיו"ש מקבלת. לא נירתע מפעילים אנטישמיים שמאבדים את עשתונותיהם בגלל עמדנו הצודקת – ונמשיך לפעול עד החלת ריבונות על כל אדמת ארץ ישראל".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זו פשיטת רגל מוסרית של מי שמנסים באלימות ובהסתה אנטישמית להשתיק את הקול הציוני והיהודי. לא נירתע ולא נפחד מההפחדות של אותם תומכי טרור. באנו לייצג את המתיישבים ואת מדינת ישראל, ולקדם את הריבונות מול מאות בכירים בארה״ב ששותפים איתנו לחזון החשוב הזה. נמשיך לבוא שוב ושוב ולא נירתע מהטרור".