לוחם בכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית מואשם כי עשה שימוש במידע מסווג על המבצע ללכידת ניקולאס מדורו כדי לגרוף מאות אלפי דולרים בפלטפורמת ההימורים "פולימרקט" - כך דווח הלילה (שישי) בסוכנות הידיעות AP. החייל, לקח חלק במבצע בקולומביה, ובשל כך היה חשוף למידע החסוי.

גנון קן ואן דייק, הלוחם, היה מעורב בנוסף בתכנון מבצע הלכידה, שבעקבותיו חתם על הסכם סודיות. החשדות נגדו הן כי השתמש במידע שהיה חשוף אליו כדי להמר מספר פעמים על כך שמדורו יודח משלטונו עד ה-31 בינואר 2026.

הוא מואשם בשימוש בלתי חוקי במידע סודי למטרות רווח אישי, גניבת מידע ממשלתי שאינו ציבורי, הונאות וביצוע עסקה כספית בלתי חוקית - וצפוי לרצות שנים בכלא.

נתוני פלטפורמת ההימורים הראו בחודש ינואר האחרון כי סוחרים מעריכים שהסיכויים לעזיבתו של מדורו ב-6.5% בלבד ביום שישי האחרון, אך זינקו ל-11% בשעות שקדמו לפעילות האמריקנית.

בחודש פברואר האחרון הוגשו כתבי אישום נגד אזרח ואנשי מילואים בצה"ל בגין שימוש בידיעות מסווגות, אליהן היו חשופים מכוח תפקידם, להימורים בפלטפורמת "פולימרקט". בתום חקירתם שהתנהלה בין היתר בשב"כ, הם הועמדו לדין פלילי בעבירות ביטחוניות חמורות, עבירות שוחד ושיבוש מהלכי משפט.