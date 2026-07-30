סימון ביילס: "זמרת גנבה לי משקפי שמש של איב סאן לורן בחתונה של טיילור סוויפט"

אגדת ההתעמלות האמריקנית סיימון ביילס, בת ה-29, השתתפה בפסטיבל כושר בשיקגו, שם שיתפה ביילס פרט עסיסי במיוחד מאחורי הקלעים של חתונתם של טיילור סוויפט וטראוויס קלסי, שהתקיימה ב-3 ביולי.

כשנשאלה ביילס אם היא יכולה לחשוף פיסת רכילות מהאירוע הנוצץ, היא הפתיעה את הקהל כשהאשימה ישירות את הזמרת אבריל לאבין בלקיחת משקפי השמש היקרים שלה ממותג העל סן לורן (YSL).

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בסרטון שהפך לוויראלי בטיקטוק נשמעת ביילס אומרת בחיוך אך בנחישות: "אבריל לאבין גנבה לי את משקפי השמש... תכתבו לה באינסטגרם 'יו, אפשר לקבל את ה-YSL בחזרה?'. אני לא חושבת שהיא ראתה את זה עדיין".

https://x.com/i/web/status/2082255842477306035 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ביילס ובעלה, שחקן ה-NFL ג'ונתן אוונס, היו חלק מרשימת האיי-ליסטים הארוכה שהוזמנה לחתונה ההיסטורית במדיסון סקוור גארדן. האירוע עצמו תואר על ידי הנוכחים כערב מטורף שכלל הופעות ספונטניות של ענקי מוזיקה כמו סטיבי ניקס ופול מקרטני.

אנליסט הספורט פאט מקאפי חשף בתוכניתו כי לאבין עצמה עלתה לבמה במהלך הערב וביצעה את הלהיט שלה "Sk8er Boi", במה שהגדיר כ"לילה הגדול ביותר בכל הזמנים".

נציגיהן של ביילס ולאבין טרם מסרו תגובה רשמית לתקרית המשקפיים.