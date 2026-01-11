קובה גם על הכוונת? ההצהרה המפתיעה של הנשיא טראמפ

אחרי לכידת ניקולס מדורו בוונצואלה, ייתכן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שם את הכוונת שלו גם על קובה. בפוסט שהעלה היום (ראשון) ברשת החברתית Truth, כתב שקובה "הסתמכה במשך שנים רבות במשך שנים רבות על כמויות גדולות של נפט וכסף מוונצואלה - אבל לא עוד!".

טראמפ הדגיש שבתמורה לנפט, קובה סיפקה "שירותי ביטחון" לשני הדיקטטורים הוונצואליים האחרונים. מנגד הדגיש כי "רוב הקובנים הללו מתו מהמתקפה האמריקנית בשבוע שעבר, ונצואלה אינה זקוקה עוד להגנה מפני הבריונים והסחטנים שהחזיקו אותם כבני ערובה במשך כל כך הרבה שנים".

הנשיא הבהיר שלקובה לא תהיה עוד גישה למשאבים אלו והמליץ להם לחתור לעסקה: "כעת, לוונצואלה יש את ארצות הברית של אמריקה, הצבא החזק ביותר בעולם (באופן משמעותי!), כדי להגן עליהם, ואנחנו נגן עליהם. לא יהיה עוד נפט או כסף שיגיעו לקובה - אפס! אני ממליץ בחום שהם יעשו עסקה, לפני שיהיה מאוחר מדי".

בתוך כך, שיתף טראמפ שורת ציוצים ברשת החברתית X, העשויים לרמז על כוונותיו, באחד מהם נכתב שמזכיר המדינה מרקו רוביו יהיה בעתיד נשיא קובה. טראמפ כתב בתגובה לציוץ: "נשמע לי מצוין".