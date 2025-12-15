"הבמאי מת בגלל תסמונת טראמפ": הסערה שעורר נשיא ארה"ב

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר היום (שני) בסערה לאחר שהתייחס למותו של הבמאי האגדי רוב ריינר, שאותר מוקדם יותר היום ללא רוח חיים לצד אשתו, כשעל גופם סימני דקירה: "הוא מת על פי הדיווחים עקב כעס שגרם לאחרים באמצעות מחלתו הקשה המכונה 'תסמונת הפרעת טראמפ'", כתב ברשת החברתית TruthSocial.

טראמפ הוסיף ואמר שלבמאי הייתה "אובססיה משתוללת, כאשר הפרנויה הברורה שלו הגיעה לגבהים חדשים" ואמר כי "מי ייתן ורוב ומישל ינוחו על משכבם בשלום".

כאמור, הוליווד הוכתה בתדהמה לאחר שאותר הבמאי היהודי האגדי ללא רוח חיים לצד אישתו בביתם בלוס אנג'לס. השניים, על פי הדיווחים, נמצאו על ידי ביתם רומי. החשד העיקרי הוא כי בנם, שסבל מהתמכרות לסמים, הוא הרוצח. הרשויות עצרו אותו לעת עתה יחד עם אשתו.

רוב ריינר היה מוותיקי תעשיית הקולנוע האמריקאית. הוא החל את הקריירה ההוליוודית שלו כשחקן, ובתור בנו של השחקן האגדי קארל ריינר, רוב פרץ לתודעה בשנות ה-70 כששיחק לצד אביו בסדרה האייקונית "הכל נשאר במשפחה".