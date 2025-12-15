טרגדיה בהוליווד: הבמאי האגדי רוב ריינר ואישתו נרצחו בביתם

הוליווד הוכתה בתדהמה הלילה (בין ראשון לשני), כאשר הבמאי והקולנוען היהודי האגדי, רוב ריינר ואישתו מישל סינגר, אותרו בביתם בשכונת ברנטווד בלוס אנג'לס כשהם ללא רוח חיים, כשעל גופם סימני דקירה.

השניים נמצאו על ידי ביתם רומי, שהזעיקה את המשטרה למקום. החשד העיקרי כרגע הוא שהרוצח הוא בנם, ניק, אשר ידוע בהתמכרויותיו החוזרות לסמים, ואף היה מחוסר בית בשלב מסוים. בעבר סיפר ריינר בריאיון למגזין כי ניק התמודד עם בעיית סמים ואף היה מחוסר בית.

רוב ריינר היה מוותיקי תעשיית הקולנוע האמריקאית. הוא החל את הקריירה ההוליוודית שלו כשחקן, ובתור בנו של השחקן האגדי קארל ריינר, רוב פרץ לתודעה בשנות ה-70 כששיחק לצד אביו בסדרה האייקונית "הכל נשאר במשפחה".

בשנות ה-80 עשה את המעבר ממשחק לבימוי, וביים שורת סרטים ידועים שקיבלו מעמד של קלאסיקות, בהם "אני והחבר'ה", "הנסיכה הקסומה" ו"כשהארי פגש את סאלי".