הנשיאה טראמפ? הנכדה בת ה-18 שסוחפת את אמריקה

היא עוד לא בת 18, תלמידת כיתה י"ב - וכבר ידוענית. קאי טראמפ היא נכדתו של הדמות הכי פופולרית בארצות הברית - הנשיא טראמפ. בקבוצת הגיל שלה מכירים אותה כבר מזמן כאושיית רשת ומשפיענית, שמוכרת מותגים על שמה.

אמש הגיעה קאי לפודקאסט של איש הבידור הידוע לוגאן פול, שם נראה ששניהם התכוננו ותודרכו היטב. השאלה הראשונה שעלתה כמובן - איך זה להיות הנכדה של נשיא ארצות הברית? התשובה מסתבר, הפתיעה. קאי הפחידה את הצוות כשהגיעה למקום מלווה בשלושה מאבטחים ועם אוזניות - וככה זה גם בדייטים.

פוליטיקה? בין אם תודה ובין אם לא, שילוב שלה ושל החצי דו בן גילה ברון, הביא לטראמפ מיליוני קולות צעירים - שבמידה רבה הבטיחו את הניצחון הסוחף שלו. עם זאת, היא מבינה בדיוק איפה היא נמצאת, לכן כששואלים אותה על כהונה נוספת, התשובה: "הכל יכול לקרות".