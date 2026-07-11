ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח היום (שבת) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט לחזור ולהשתמש במטוס הוותיק של "אייר פורס 1" במקום המטוס הקטארי החדש בעת שובו מטורקיה, לאחר שבכירי מערכת הביטחון האמריקנית קיבלו התרעת מודיעין מישראל שלפיה ישנה תוכנית קונקרטית של איראן לנסות להתנקש בחייו.

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על פי הדיווח, ההתרעה הישראלית הועברה בימים האחרונים וכללה מידע שלפיו בטהרן נשקל מתווה אפשרי לפגיעה בנשיא האמריקני. אף שהמידע לא הוגדר כאיום ודאי או מיידי, הוא עורר דאגה בקרב גורמי הביטחון בארצות הברית, שהמליצו לטראמפ שלא לטוס במטוס הבואינג החדש שקיבלה ארצות הברית מקטאר, בשל העובדה שהוא עדיין אינו מצויד בכל מערכות ההגנה המתקדמות המאפיינות את מטוס הנשיא הוותיק.

לפי גורמים אמריקנים, המטוס החדש עבר שדרוגים נרחבים, אך טרם הושלמה התקנת כלל מערכות ההגנה מפני איומי טילים ולוחמה אלקטרונית. מומחי תעופה וביטחון ציינו בפני ה"וול סטריט ג'ורנל" כי "התאמת מטוס אזרחי לסטנדרטים של אייר פורס 1 היא תהליך שעשוי להימשך שנים".

טראמפ עצמו הכחיש כי ההחלטה נבעה משיקולי ביטחון, אולם גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון האמריקני כי ההתרעה המודיעינית והמתיחות הגוברת מול איראן הובילו את השירות החשאי ואת בכירי מערכת הביטחון להעדיף את המטוס הוותיק, המצויד במערכות הגנה מבצעיות ומוכחות.

הדיווח מגיע על רקע החרפה נוספת ביחסים בין וושינגטון לטהרן, לאחר שטראמפ הורה מוקדם יותר השבוע על תקיפות צבאיות נוספות נגד יעדים באיראן. במקביל, הנשיא הצהיר כי אם איראן תפעל נגדו, ארצות הברית תגיב בעוצמה.

לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", חלק מהגורמים בארצות הברית סבורים כי ההתרעה הישראלית השפיעה גם על הערכת האיומים סביב ביקוריו ונסיעותיו של הנשיא, אם כי לא ברור האם המידע אומת באופן עצמאי על ידי כלל גופי המודיעין האמריקניים.