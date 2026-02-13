טראמפ במסר לאיראן: "שינוי משטר יהיה הכי טוב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שישי) לשיחות עם איראן, אך אמר כי "שינוי משטר יהיה הכי טוב". נושאת המטוסים "פורד" נמצאת בדרכה לאזור, "למקרה שהמשא ומתן לא יצליח", כך לדברי טראמפ. "כוח עצום כבר הגיע, וכוח נוסף, כפי שאתם יודעים, ונושאות מטוסים נוספות שיוצאות לדרך בקרוב, אז נראה את זה עכשיו, אם נוכל ליישב את זה אחת ולתמיד", אמר הנשיא.

טראמפ נשאל גם מה איראן יכולה לעשות כדי למנוע תקיפה, ואמר כי "הם יכולים לתת לנו את העסקה שהם היו צריכים לתת עוד בפעם הראשונה. אם הם יתנו לנו את העסקה הנכונה, לא נתקוף. הם רוצים לדבר, אבל עד עכשיו הם מדברים הרבה ולא נוקטים פעולות".

בריאיון, הנשיא הצהיר כי הוא לא שולל פעולת קומנדו במתקני הגרעין שהופצצו באיראן במהלך מבצע "עם כלביא": "הם יכולים לאסוף את כל ה'אבק' שם למטה. זה יהיה החלק הכי קטן במשימה, אם זה יקרה, החלק הכי קטן".