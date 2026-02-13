טראמפ: "מאמין שראש הממשלה נתניהו יקבל חנינה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שישי) לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, כשאמר שהוא "מאמין שרה"מ נתניהו יקבל חנינה".

טראמפ התבטא בנושא גם אתמול, במהלך אירוע של הסוכנות להגנת הסביבה, כשאמר כי "הנשיא יצחק הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו".

בבית הנשיא השיבו למתקפה האמריקנית: "נשיא המדינה נמצא בשעה זו בטיסה חזרה לישראל ממסעו באוסטרליה. למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".

"הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא", נמסר עוד.

לשכת רה"מ

כזכור, בנובמבר האחרון, טראמפ שלח להרצוג איגרת חתומה, בה קרא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה. "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עוצמתיים וסיכויים קשים, ותשומת ליבו אינה יכולה להיות מוסחת שלא לצורך", כתב.

"בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין שהתיק נגד ביבי, שנלחם לצידי במשך זמן רב – כולל נגד יריבתה הגדולה של ישראל, איראן – הוא תיק פוליטי ובלתי מוצדק. יצחק, יצרנו מערכת יחסים נהדרת, על כך אני מודה ומכובד מאוד. הסכמנו שכבר עם כניסתי לתפקיד בינואר, המיקוד היה להביא את החטופים הביתה ולהשיג את הסכם השלום. כעת, משהשגנו הישגים חסרי תקדים אלה, ושומרים את חמאס תחת שליטה, הגיע הזמן לאחד את ישראל סביב ביבי על ידי חנינתו, ולשים סוף למלחמת החוק הזו אחת ולתמיד", סיכם טראמפ.

נשיא ארה"ב התבטא הערב גם בנושא איראן, ואישר שנושאת מטוסים נשלחה לאזור, "למקרה שהמשא ומתן לא יצליח". עם זאת, טראמפ הודה שיהיה קשה לעשות הסכם עם איראן, והוסיף כי יכולות הגרעין שלה "הושמדו לחלוטין" בתקיפה האמריקנית במהלך מבצע "עם כלביא" - "אז למה צריך הסכם גרעין?", שאל.