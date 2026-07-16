מפעיל הטלפרומפטר הוותיק של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביצע הימורים בשוק התחזיות "Kalshi" בנוגע למה שטראמפ יגיד במהלך נאום מצב האומה וביותר מתריסר נאומים נוספים - והרוויח מהם עשרות אלפי דולרים.

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לפי דיווח ברשת abcnews, גבריאל פרז, עוזר טכני לנשיא שמפעיל את הטלפרומפטר שלו מאז 2016, מנהל כעת מגעים עם הרגולטורים הפדרליים להסדר בנוגע לטענות כי ניצל מידע פנימי על נאומי הנשיא כדי לגרוף רווחים של יותר מ־100 אלף דולר.

לדברי המקורות, חברת Kalshi עצמה התריעה בפני ה-CFTC על פעילות חשודה בשוק ה־"Mentions" שלה, שבו ניתן להמר אם מילים, ביטויים או נושאים מסוימים יוזכרו במהלך נאום פומבי.

מלבד נאום מצב האומה, חוקרי ה־CFTC גילו לכאורה כי פרז הימר על יותר מתריסר נאומים של טראמפ במהלך תקופה של שלושה חודשים, בהם נאום בפריים טיים בדצמבר, נאום בינואר בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שבשווייץ, ונאומו של טראמפ בטקס הענקת מדליית הכבוד בחודש מרץ.

על פי המקורות, מבין כל עוזריו הקרובים של טראמפ, פרז הוא בדרך כלל האדם האחרון שעובר על נוסחיהם של כמעט כל נאומיו המוכנים של הנשיא, ולעיתים אף מקבל מטראמפ עצמו תיקונים של הרגע האחרון.