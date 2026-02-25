נאום האומה של נשיא ארצות הברית הלילה (רביעי) היה הארוך ביותר בהיסטוריה של נאומים מהסוג הזה, 107 דקות - אך הדרמה האמיתית התרחשה עוד לפני שעלה לבמה.

רגע לפני הנאום, חברי פורום ה"שמינייה" בקונגרס, הנהגת המפלגות וראשי ועדות המודיעין, קיבלו תדרוך ביטחוני סגור משר החוץ מרקו רוביו ומראש ה-CIA. בסיום התדרוך יצאו הדמוקרטים מודאגים במיוחד, וקראו לנשיא להסביר לאומה מדוע ייתכן שארצות הברית עומדת בפני מלחמה נוספת במזרח התיכון.

סגן יו"ר ועדת המודיעין של הסנאט, הסנאטור מארק וורנר, אמר לאחר הפגישה: "זה זמן חמור במיוחד, רגע חמור במזרח התיכון, רגע חמור לאמריקה".

גם הדמוקרט הבכיר בוועדת המודיעין של בית הנבחרים, ג'ים היימס, הביע דאגה: "אני מודאג מאוד. מלחמות במזרח התיכון לא מסתיימות טוב עבור נשיאים, עבור המדינה, ולא שמענו אפילו סיבה טובה אחת מנומקת מדוע דווקא עכשיו זה הרגע לפתוח עוד מלחמה במזרח התיכון".

כזכור, בנאומו הלילה הכריז טראמפ כי לעולם לא יאפשר לאיראן, אותה כינה "מממנת הטרור הגדולה בעולם", להחזיק בנשק גרעיני. בנאום מצב האומה השנתי שנשא בפני הקונגרס, טראמפ הציג נתונים קשים לפיהם המשטר בטהרן הרג 32 אלף מפגינים בתוך המדינה, והזהיר כי תוכנית הטילים האיראנית מאיימת כעת על אירופה ובקרוב תהווה איום ישיר על שטח ארצות הברית.

"אנו במשא ומתן איתם, אך הם מסרבים לומר את המשפט הקריטי: 'אנחנו לא רוצים נשק גרעיני'", הבהיר הנשיא והוסיף כי לא יהסס להשתמש בצבא החזק בעולם כדי להגן על הביטחון הלאומי.