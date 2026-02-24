המלכוד של טראמפ: למה הנשיא מהסס לתקוף באיראן? | עמיחי שטיין

דונלד טראמפ מבין כי אסטרטגיית "זבנג וגמרנו" ששימשה אותו בעבר לא תעבוד מול טהרן, והחשש ממלחמה ממושכת עוצר כרגע את גלגלי התקיפה האמריקנית. בעוד הציבור מצפה להכרעה מהירה, בבית הלבן מחלחלת ההבנה כי הפעם מדובר באירוע שעלול להיגרר הרבה מעבר ללילה הראשון, בניגוד לתרחישים קודמים ששירתו את תדמיתו של הנשיא.

i24NEWS

הנשיא האמריקני אוהב אירועים חד-פעמיים דרמטיים שמסתיימים בניצחון ברור, כפי שראינו בתקיפת מתקני הגרעין או בתפיסת ניקולס מדורו. אולם, הגנרלים של דונלד טראמפ הבהירו לו כי למרות ריכוז הכוחות המאסיבי במפרץ הפרסי, לא ניתן להבטיח תוצאה דומה מול איראן.

הפנטגון טוען כי "עם מה שיש בשטח" לא ניתן להשיג אירוע משמעותי שיסתיים תוך שעות, וכי הכוחות הנוספים שהובאו לאזור רק מדגישים את הסכנה להיגררות למערכה ארוכה שאינה תואמת את חוקי המשחק של הנשיא.

המודל הכלכלי של דונלד טראמפ, שהתבסס על לחץ כבד במטרה להוביל לכניעה מהירה כפי שנעשה בסיפור המכסים, אינו מוכיח את עצמו מול ההנהגה האיראנית.

נכון לעכשיו, טהרן אינה מוותרת ואינה מתקפלת מול נושאת המטוסים האמריקנית, מה שמעמיד את וושינגטון בפני השאלה הקשה: מה המטרה האמיתית של הפעולה ואילו תוצאות היא תניב אם לא תסתיים בניצחון מוחלט ומהיר.

מבחינה היסטורית, ארצות הברית נושאת את צלקות "המלחמות ללא סוף" (Forever Wars) במזרח התיכון. המלחמות בעיראק ובאפגניסטן עלו למשלם המיסים האמריקני למעלה מ-8 טריליון דולר לאורך שני עשורים.

דונלד טראמפ, שנבחר על בסיס הבטחה להוציא את ארצות הברית מסכסוכים אלו, מבין שכל תקיפה שלא תסתיים כ"אירוע יפה" בתוך יממה, עלולה להפוך לנטל פוליטי וכלכלי שיגדיר את תקופת כהונתו ויפגע באמינותו מול בסיס התמיכה שלו.