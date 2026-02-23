טראמפ: "הרמטכ"ל שלנו חושב שיהיה קל לנצח את איראן, אם לא תהיה עסקה - יהיה רע מאוד"

נשיא ארצות הברית , דונלד טראמפ, פרסם הערב (שני) הצהרה חריפה בתגובה לדיווחים בתקשורת שטענו כי הגנרל דניאל קיין מתנגד למתקפה צבאית על איראן. לפי טראמפ, כל הדיווחים הללו אינם נכונים ושגויים לחלוטין.

"סיפורים רבים מתקשורת הפייק ניוז מתארים את הגנרל דניאל קיין כאילו הוא נגד מלחמה עם איראן - זה לא נכון", כתב טראמפ. "כמו כולנו, הוא מעדיף לא לראות מלחמה, אבל אם תתקבל החלטה, הוא יודע כיצד לנצח".

הנשיא התייחס להיסטוריה הצבאית של הגנרל, וציין את אחריותו על מבצע "פטיש חצות" בה תקפו ביוני האחרון את מתקני הפיתוח הגרעיני האיראני. טראמפ הדגיש כי קיין מייצג את הכוח הצבאי האמריקני, ושכל הדיווחים על התנגדותו למתקפה צבאית הם שגויים ומכוונים.

כזכור, על פי דיווחים בארצות הברית הפנטגון העלה בפני הנשיא טראמפ חששות בנוגע למערכה צבאית ממושכת נגד איראן. האזהרות הועלו בעיקר על ידי הגנרל דן קיין, יו"ר המטות המשולבים, בתוך משרד ההגנה ובמהלך ישיבות המועצה לביטחון לאומי, כך לפי גורמים רשמיים וגורמים בפנטגון. האזהרות שהעלה הגנרל קיין בפני טראמפ ישפיעו על החלטתו האם לתקוף באיראן וכיצד לעשות זאת. הנשיא טרם קיבל החלטה בנושא.

לאחר מכן התייחס טראמפ לאפשרות של הסכם עם איראן: "טוב לי שתהיה עסקה, אך אם לא תושג, זה יהיה יום רע מאוד למדינה הזו, ולצערי גם לאזרחיה", סיכם טראמפ.