רגע האמת מול איראן: הטיוטה שתכריע אם פניו של טראמפ לפגישה נוספת - או לתקיפה

איראן צפויה להעביר עד יום שלישי טיוטת הסכם לארצות הברית, כך מסרו היום (שני) שני גורמים המעורים בפרטים. בממשל האמריקני מצפים הפעם למסמך מפורט ומקיף, ולא לעוד מסמך עקרונות כללי, אלא להצעה קונקרטית שניתן לדון בה בפגישה המתוכננת ליום חמישי בז'נבה.

בפגישה, אם תתקיים, אמורים להשתתף שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, לצד שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. גם שר החוץ של עומאן וראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויים לקחת חלק בשיחות.

בכירים בוושינגטון מבהירים כי עצם קיום המפגש תלוי באיכות הטיוטה שתוגש. הנשיא טראמפ וצוותו צפויים לבחון את ההצעה, והיא עשויה להכריע האם יש טעם במפגש ישיר, או שמא מוצו הסיכויים להסדר דיפלומטי. "קשה לראות את טראמפ שולח את אנשיו להיפגש אם הפערים יישארו גדולים", אמר גורם אמריקני ל-i24NEWS.

לפי דיווחים בעומאן, עלי לריג'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון עלי חמינאי, צפוי להגיע למוסקט ולהעביר את הטיוטה דרך העומאנים.

בירושלים עוקבים בדריכות: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס דיון ביטחוני בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד וראש אמ”ן. בכירים ישראלים, לצד חלק מבכירי הממשל האמריקני, עדיין מעריכים כי הסיכוי להסכם נמוך, וכי ההכרעה עשויה להתקרב בימים הקרובים.

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הפנטגון העלה בפני הנשיא טראמפ חששות בנוגע למערכה צבאית ממושכת נגד איראן. האזהרות הועלו בעיקר על ידי הגנרל דן קיין, יו"ר המטות המשולבים, בתוך משרד ההגנה ובמהלך ישיבות המועצה לביטחון לאומי, כך לפי גורמים רשמיים וגורמים בפנטגון. האזהרות שהעלה הגנרל קיין בפני טראמפ ישפיעו על החלטתו האם לתקוף באיראן וכיצד לעשות זאת. הנשיא טרם קיבל החלטה בנושא.