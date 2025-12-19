טראמפ הוריד את הכפפות - ויצא למסע נקמה בתקשורת | מיוחד לסופ"ש

הנשיא טראמפ משיג בחודשים האחרונים את מה שהוא חיכה לו במשך ארבע שנים מחוץ לבית הלבן - נקמה. טראמפ נוקם בכולם, מימין ומשמאל, מי שהכפיש אותו, לעג לו, וגם סתם מי שלא בא לו בטוב. בין הנפגעות העיקריות ממסע הנקמה הזה, חוץ מהנשיא לשעבר ביידן שמזמן הוחלף בתמונת עט – הן רשתות התקשורת.

האחרונה לספוג את המהלומות של הנשיא היא רשת השידור הבריטית BBC, הסמל לתקשורת ממלכתית וממסדית, שבמקרה הזה, חטאה מול האיש הלא נכון, כשעיוותה את דבריו ממאורעות הקפיטול בשישה בינואר. המהלך הזה עשוי לעלות לה עשרה מיליארד דולר, הסכום אותו דורש טראמפ בתביעה שהגיש נגד הרשת. אבל המאבק של טראמפ נגד התקשורת מתחיל עוד קודם, בעלבונות אישיים נגד עיתונאים. כמו האירוע בו השפיל את כתבת רשת ABC בחדר הסגלגל.

וזה כמובן לא נעצר שם. העיתונאים האמריקנים, גם אלו שתומכים בטראמפ באופן פומבי, מובכים מהערותיו של הנשיא על הקולגות למקצוע, וזה מגיע גם למקרי קיצון.

בכהונתו הראשונה היה הנשיא טראמפ מעודן יותר, כמובן באופן יחסי, אך בכהונה השנייה ומסתמן שהאחרונה, בכפוף לשינויים, הוא מרשה לעצמו להתפרע ולשלוח חיצים בידיעה שלבסוף, כולם מחכים למוצא פיו.

טראמפ לא מכוון רק לתקשורת זרה, כמו ה-BBC, אלא גם כלי התקשורת במדינתו נרדפים משפטית בידי הנשיא האמריקני. רק בחודשים האחרונים הוגשה תביעה גם נגד עיתון הניו יורק טיימס, בטענה שניסו להשפיל אותו במערכת הבחירות בשנת 2024. אם תהיתם לגבי סכום התביעה - 15 מיליארד דולר. וזה לא באמת משנה לו אם יזכה בסכום הזה בסוף או לא, לתביעה עצמה אפקט תקשורתי אדיר והרתעה שמבצע הנשיא נגד התקשורת, שמשחקת הרבה פעמים לפי כלליו. מסע הנקמה הזה כמובן לא מוגבל רק לתקשורת, אלא ממש לכל אדם שרדף אותו לאורך השנים. הדוגמה הטריה ביותר היא פרשיית הרצח המחרידה של הבמאי רוב ריינר ורעייתו. מי שהיה מתנגד שנים רבות לנשיא האמריקני, וזוכה לעלבונות גם לאחר הירצחו.

עוד על המוקד כמובן הנשיא לשעבר ביידן, שכאמור, תמונתו בבית הלבן כבר הוחלפה. וכל מי שרדף אותו משפטית, כך לדבריו. בין הנאשמים במשפט השדה של טראמפ תמצאו את התובעת הכללית של ניו יורק לטישה ג'יימס, אותה טראמפ מנסה לתבוע ולסנדל כבר תקופה ארוכה, עד כה ללא הצלחה. אבל זה גם לא מפריע לו יותר מדי כשכתבי האישום שלו קרסו באופן משמעותי. ניצחון אחד הוא כבר יכול לזקוף לפניו במסע הנקמה, לצד כמובן ההישג המשמעותי של הבסת הדמוקרטים.

ובחזרה למלחמת טראמפ והתקשורת, הנשיא רק התחיל במסע הציד. יש לו עוד קצת יותר משלוש שנים להשלים את המשימה, וזה נראה שהוא הגיע אליה מוכן מתמיד. ולצד כל אלה חשוב לזכור שהנשיא האמריקני הוא אשף תקשורת. מפיו קם דבר ומפיו ייפול דבר, והוא יודע להשתמש ביכולת הזו שמעטים ניחנים בה, ובסיבוב הנוכחי שלו כנשיא ארצות הברית הוא מנסה גם לבסס הרתעה מול גופי התקשורת.