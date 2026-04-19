ירי המוני בלואיזיאנה: שמונה ילדים נהרגו, החשוד חוסל במרדף משטרתי
עשרה בני אדם נורו בזירות ירי בכמה בתים בעיר • שמונה ילדים בגילאי שנה עד 14 נהרגו • החשוד, שלפי ההערכות חלק מהילדים היו ילדיו, נמלט מהמקום, חטף רכב ונהרג לאחר מרדף משטרתי • המניע לאירוע עדיין נבדק
שמונה ילדים נהרגו היום (ראשון) בירי המוני בעיר שריבפורט, לואיזיאנה, כך לפי המשטרה המקומית.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
דובר המשטרה, כריסטופר בורדלון, תיאר את זירת האירוע כ"נרחבת", המשתרעת על פני שני בתים באזור ובית נוסף ברחוב הריסון הסמוך. לדבריו, "ישנן שלוש זירות שונות, הירי עצמו התרחש במורד הכביש. יש גם ירי נוסף הקשור לכך ברחוב הריסון, ויש בית מגורים סמוך שאליו רץ אחד הקורבנות לאחר הירי".
על פי המשטרה, עשרה בני אדם נורו בסך הכול ושמונה מהם נהרגו. גילאי הקורבנות נעים בין שנה ל-14.
עוד נמסר כי החשוד עזב את זירת הירי וביצע חטיפת רכב. בהמשך נפתח מרדף משטרתי, שבמהלכו ירו השוטרים לעבר החשוד והרגו אותו. "אנו מאמינים שהוא האדם היחיד שירה יריות במקומות אלה", אמר בורדלון.
המשטרה לא פרסמה פרטים נוספים על זהות החשוד, אולם ציינה כי חלק מהילדים שנפגעו היו, ככל הנראה, ילדיו. המניע לירי עדיין אינו ברור.