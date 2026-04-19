ירי המוני בלואיזיאנה: שמונה ילדים נהרגו, החשוד חוסל במרדף משטרתי

שמונה ילדים נהרגו היום (ראשון) בירי המוני בעיר שריבפורט, לואיזיאנה, כך לפי המשטרה המקומית.

https://x.com/i/web/status/2045903657196040630 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

דובר המשטרה, כריסטופר בורדלון, תיאר את זירת האירוע כ"נרחבת", המשתרעת על פני שני בתים באזור ובית נוסף ברחוב הריסון הסמוך. לדבריו, "ישנן שלוש זירות שונות, הירי עצמו התרחש במורד הכביש. יש גם ירי נוסף הקשור לכך ברחוב הריסון, ויש בית מגורים סמוך שאליו רץ אחד הקורבנות לאחר הירי".

על פי המשטרה, עשרה בני אדם נורו בסך הכול ושמונה מהם נהרגו. גילאי הקורבנות נעים בין שנה ל-14.

עוד נמסר כי החשוד עזב את זירת הירי וביצע חטיפת רכב. בהמשך נפתח מרדף משטרתי, שבמהלכו ירו השוטרים לעבר החשוד והרגו אותו. "אנו מאמינים שהוא האדם היחיד שירה יריות במקומות אלה", אמר בורדלון.

https://x.com/i/web/status/2045898489104609414 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

המשטרה לא פרסמה פרטים נוספים על זהות החשוד, אולם ציינה כי חלק מהילדים שנפגעו היו, ככל הנראה, ילדיו. המניע לירי עדיין אינו ברור.