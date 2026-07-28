משמרות המהפכה מציגים: כל הדרכים לחסל את מלאניה טראמפ

סוכנות הידיעות "תסנים", המשויכת למשמרות המהפכה באיראן, פרסמה סרטון שמזהה מקומות שבהם מבקרת הגברת הראשונה של ארצות הברית מלאניה טראמפ בתדירות גבוהה. הסרטון מעודד "לוחמי חירות" ותומכי הרפובליקה האיסלאמית להרוג אותה, תוך שהוא מפרט דרכים בהן ניתן לעשות זאת.

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הסרטון הדגיש מקומות שמלאניה מבקרת בהם, מקומות שהיא לכאורה מעדיפה וחנויות שבהן היא קונה. נאמר כי "חיבתה לאופנה הפכה לחולשתה הגדולה ביותר", תוך ציון שהיא נוהגת לפקוד חנויות יוקרה - ואף שמות החנויות והכתובות שלהן.

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לצד אלו הסרטון כלל גם פרטים מודיעיניים על מערך האבטחה סביבה, בהם שם הקוד בו משתמשים עבורה, השמות של הסטייליסטים של מלאניה, ואף את דרכי המילוט לבית החולים אליו לכאורה יש לפנותה במקרה של ניסיון התנקשות. הסרטון הסתיים באיום גם נגד בנם של מלאניה והנשיא דונלד טראמפ, ברון, ואמר לו שהוא "צריך לחכות לנו".

האיומים על מלאניה מגיעים לאחר שבאיראן הצהירו באופן רשמי על כוונתם להתנקש בנשיא דונלד טראמפ, זאת כנקמה על החיסול של המנהיג העליון עלי חמינאי בפעולת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".