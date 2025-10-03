לא סיוע הומניטרי: זה מה שבאמת מצאו על סירות המשט לעזה

מעל 470 פעילים פרו-פלסטינים שנעצרו במשט לעזה צפויים להיות מגורשים מישראל בימים הקרובים, כך נמסר ממשרד החוץ. בישראל מבקשים להפריך שמועות שהופצו באירופה - ובהן באיטליה - על התעללות או חטיפה, ומציגים הערב (שישי) תיעוד מהמעצר שבו נראים הפעילים, בהם גרטה טונברג, מחייכים ומקבלים יחס הוגן.

דובר צה"ל

בבדיקת הספינות התברר כי בניגוד לטענות על "טונות של ציוד הומניטרי", נמצאו עשרות קילוגרמים בודדים בלבד של מזון ותרופות - לצד כמויות גדולות של סמים ואמצעי מניעה.

גורמים ישראלים סיכמו: "קרקס אחד גדול שנועד לקבל לייקים".