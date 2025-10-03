לא סיוע הומניטרי: זה מה שבאמת מצאו על סירות המשט לעזה

בישראל חושפים: סמים ואמצעי מניעה בספינות - ולא טונות של ציוד הומניטרי • מעל 470 פעילים צפויים להיות מגורשים מישראל • גורמים ישראלים סיכמו: "קרקס אחד גדול שנועד לקבל לייקים"

פעילי המשט בדרך לגירוש - לי עיין

מעל 470 פעילים פרו-פלסטינים שנעצרו במשט לעזה צפויים להיות מגורשים מישראל בימים הקרובים, כך נמסר ממשרד החוץ. בישראל מבקשים להפריך שמועות שהופצו באירופה - ובהן באיטליה - על התעללות או חטיפה, ומציגים הערב (שישי) תיעוד מהמעצר שבו נראים הפעילים, בהם גרטה טונברג, מחייכים ומקבלים יחס הוגן.

תיעוד: הענקת סיוע ראשוני של כוחות צה״ל למשתתפי המשט דובר צה"ל

בבדיקת הספינות התברר כי בניגוד לטענות על "טונות של ציוד הומניטרי", נמצאו עשרות קילוגרמים בודדים בלבד של מזון ותרופות - לצד כמויות גדולות של סמים ואמצעי מניעה.

 גורמים ישראלים סיכמו: "קרקס אחד גדול שנועד לקבל לייקים".

