דיווח: התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה בעזה תוצג היום

הערוץ הסעודי "אל-חדת'" דיווח היום (רביעי) מפי מקורותיו כי "התוכנית האמריקאית בעניין עזה צפויה להתפרסם היום". מהדיווח עולה, כי התוכנית כוללת את סיום המלחמה, לצד שחרור החטופים, נסיגה הדרגתית של ישראל מעזה וכניסת סיוע דרך ארגונים בינלאומיים".

דיווח נוסף ב"אל-נשרה" הלבנוני מפי מקור דיפלומטי מערבי כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דיבר במהלך פגישתו עם גורמים ערביים ואזוריים בבית הלבן אתמול, על כוונתו לעצור את המלחמה לאחר פגישתו עם המשלחת הישראלית.

הבית הלבן הציג "תוכנית שלום" המבוססת על הפסקת אש ישראלית למשך עשרים יום, שלאחריה חמאס ימסור אסירים ישראלים. מדינות ערביות ואסלאמיות ישלטו לאחר מכן ברצועת עזה למשך שלוש שנים, שבמהלכן תוקם ממשלה פלסטינית ללא מעורבות חמאס.

מקורות יודעי דבר מסרו לאל-נשרה כי מדינות ערב הרלוונטיות הביעו את הסכמתן להצעת טראמפ, עד לעמדה הישראלית, שתתברר בשעות הקרובות.