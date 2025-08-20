יותר מ-15 מחבלים ניסו לפשוט על מוצב צה"ל בח'אן יונס, לוחם נפצע קשה

מומלצים -

התקפת מחבלים סוכלה הבוקר (רביעי) על מגנן של סיירת חרוב בחאן יונס שברצועת עזה, בה תשעה מחבלים חוסלו. במתקפה לוחם אחד נפצע באורח קשה , ועוד שניים, ככל הנראה, נפצעו קל. השלושה מגדוד נחשון (90) של חטיבת כפיר. צה"ל מסר כי "הלוחמים נפצעו כתוצאה מירי משולב על המגנן בו שהו". מהפרטים הראשוניים עולה כי הלוחמים מנעו אירוע עם חללים רבים וחטופים.

האירוע החל בשעה 9 בבוקר, כאשר כ-15 מחבלים חמושים יצאו מפיר מנהרה בעיר חאן יונס, מטרים ספורים ממגנן של סיירת חרוב. המחבלים פתחו באש מקלעים וירי נ"ט לעבר הלוחמים תוך כדי התקדמות פנימה. ההערכה היא כי הם ניסו לחדור למוצב ולחטוף חלק מהכוח שהיה במקום.

i24NEWS

הלוחמים שהיו דרוכים במקום, הגיבו במהירות, וחיסלו תשעה מחבלים במהלך חילופי האש. הכוח שנמצא בתוך המגנן הקפיץ כטמ"ם מסוג זיק, שתקף גם הוא יעדים במרחב. המחבלים שלא חוסלו נמלטו לאחור ובשלב זה מתנהל מצוד אווירי אחריהם תוך תקיפת מטרות בעזרת מטוסי קרב. נציין כי, תרחיש חדירה למוצב הוא החמור ביותר אליו מתכוננים בעזה, בד בבד במספרי מחבלים כאלו.

עוד עולה מהתחקיר הראשוני כי מיד אחרי פתיחת המתקפה - טנקים של גדוד 74 קפצו למרחב ראשונים והחלו לחסל את המחבלים בירי מקלעים. אחד הטנקים הצליח לדרוס כ-3 מחבלים שהתמקמו על צירים במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום, יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס. במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים חמושים בקרב פנים מול פנים ובסגירת מעגל מהירה מהאוויר. האירוע עודנו מתנהל, והכוחות ממשיכים במאמץ לאיתור וחיסול המחבלים. כתוצאה מהירי שבוצע, לוחם מגדוד נחשון (90), חטיבת כפיר, נפצע באורח קשה ונפצעו שני לוחמים נוספים באורח קל"