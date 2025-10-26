לאחר שנתיים מאז יצאו מביתם: גיא, אביתר, איתן ושגב חוזרים

לאחר יותר משנתיים מאז יצאו מביתם: שורדי השבי גיא גלבוע, אביתר דוד איתן מור ושגב חלפון חוזרים היום (ראשון) סוף סוף הביתה. חגיגות מתקיימות בעירם ברחבי הארץ, החל מאלפי מנשה, כפר סבא, קריית ארבע ודימונה.

במקביל, שורד השבי בר קופרשטיין ביקר בבני ברק ואמר: "אני בטוח שבזכות התפילות אני פה, אם לא הייתם אולי עדיין הייתי בעזה". אמא של בר: "כל כך חיכנו לרגע הזה, רוצה להגיד תודה על התפילות, בר קצת בהלם ולא מבין מה קורה פה. זה קצת המולה בשבילו, זה יעבור ויהיה בסדר. הוא יבין כמה התפללו ועשו הרבה דברים עבורו".