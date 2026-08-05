ח"כים ב"יש עתיד" מודאגים: רוב המפלגה תסיים את הקריירה הפוליטית אחרי הבחירות

חשש כבד בקרב חברי הכנסת של מפלגת יש עתיד, על רקע ההבנה כי הירידה הנמשכת בסקרים למפלגת "ביחד" צפויה לפגוע קשות בייצוגם בכנסת הבאה, כך מדווח היום (רביעי) כתב הכנסת עמיאל ירחי.

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בשיחות סגורות שנערכו במפלגה הודו חברי כנסת כי להערכתם, רק בין שישה לשמונה נבחרי ציבור מכהנים יצליחו לשריין מקום ריאלי ולהמשיך לקדנציה נוספת, בעוד שרוב חברי הסיעה יאלצו לסיים את דרכם הפוליטית. לפי ההערכות הפנימיות, המושבים המעטים שיישארו שמורים בעיקר לחמשת הבכירים: יאיר לפיד, מאיר כהן, מירב בן ארי, מירב כהן ונאור שירי.

סקר מנדטים שערך מכון "דיירקט פולס" עבור i24NEWS בשבוע שעבר הציג תזוזות נוספות במפת הגושים. על פי הסקר, מפלגת "ביחד" - הרשימה המשותפת עם נפתלי בנט - זוכה ל-9 מנדטים בלבד.

באותו סקר, מפלגת הליכוד מובילה עם 29 מנדטים ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עומדת על 21 מנדטים. במפת הגושים הכללית הציג המדגם התחזקות קלה של הקואליציה ל-59 מנדטים לעומת 61 של האופוזיציה.