ח"כים ב"יש עתיד" מודאגים: רוב המפלגה תסיים את הקריירה הפוליטית אחרי הבחירות

בשיחות סגורות במפלגה ח"כים מעריכים: "רק 6-8 מיש עתיד ימשיכו לכנסת הבאה - רוב המפלגה תישאר בחוץ" • החשש התעורר בעקבות הסקרים האחרונים המציגים היחלשות משמעותית במפת המנדטים

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. לאחר הסקרים ב"יש עתיד" מודאגים: רוב הח"כים יסיימו את הקריירה הפוליטית אחרי הבחירות
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. לאחר הסקרים ב"יש עתיד" מודאגים: רוב הח"כים יסיימו את הקריירה הפוליטית אחרי הבחירותFlash90

חשש כבד בקרב חברי הכנסת של מפלגת יש עתיד, על רקע ההבנה כי הירידה הנמשכת בסקרים למפלגת "ביחד" צפויה לפגוע קשות בייצוגם בכנסת הבאה, כך מדווח היום (רביעי) כתב הכנסת עמיאל ירחי.

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מחר: פגישת טראמפ נתניהו. רה"מ עושה את דרכו לוושינגטון, על הפרק: הגרעין האיראני, לבנון ומועצת השלום בעזה בין היתר @NadavElimelech #המהדורההמרכזית עם @MiriMichaeli
מחר: פגישת טראמפ נתניהו. רה"מ עושה את דרכו לוושינגטון, על הפרק: הגרעין האיראני, לבנון ומועצת השלום בעזה בין היתר @NadavElimelech #המהדורההמרכזית עם @MiriMichaeli

בשיחות סגורות שנערכו במפלגה הודו חברי כנסת כי להערכתם, רק בין שישה לשמונה נבחרי ציבור מכהנים יצליחו לשריין מקום ריאלי ולהמשיך לקדנציה נוספת, בעוד שרוב חברי הסיעה יאלצו לסיים את דרכם הפוליטית. לפי ההערכות הפנימיות, המושבים המעטים שיישארו שמורים בעיקר לחמשת הבכירים: יאיר לפיד, מאיר כהן, מירב בן ארי, מירב כהן ונאור שירי.

סקר מנדטים שערך מכון "דיירקט פולס" עבור i24NEWS בשבוע שעבר הציג תזוזות נוספות במפת הגושים. על פי הסקר, מפלגת "ביחד" - הרשימה המשותפת עם נפתלי בנט - זוכה ל-9 מנדטים בלבד.

צפוף ביחד: רוב חברי מפלגת יש עתיד לא ימשיכו לכנסת הבאה. אלה המצטרפים - והמודחים
צפוף ביחד: רוב חברי מפלגת יש עתיד לא ימשיכו לכנסת הבאה. אלה המצטרפים - והמודחים

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באותו סקר, מפלגת הליכוד מובילה עם 29 מנדטים ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עומדת על 21 מנדטים. במפת הגושים הכללית הציג המדגם התחזקות קלה של הקואליציה ל-59 מנדטים לעומת 61 של האופוזיציה.

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