הליכוד מתחזקת, ישר נחלשת - ושינויים במפת הגושים: סקר המנדטים של i24NEWS

מושב הכנסת נסגר, תאריך הבחירות נקבע, דילים פוליטיים חדשים נרקמים, דמויות חדשות מצטרפות למפלגות השונות, וב-i24NEWS ערכנו באמצעות מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון סקר מנדטים חדש, שמראה תזוזות במפת הגושים, עם התחזקות קלה של הקואליציה.

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שאלנו אם הבחירות היו נערכות היום, לאיזה מפלגה היית מצביע. מפלגת הליכוד מובילה בראש עם 29 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת סקר i24NWES ב-16 ביולי. מפלגת ישר בראשות איזנקוט מאבדת מנדט ויורדת ל-21 מנדטים. גם הדמוקרטים מאבדת מנדט אחד ויורדת ל-10.

מפלגת ביחד של בנט שומרת על יציבות ומשיגה 9 מנדטים. גם מפלגת ש"ס שומרת על כוחה ונשארת על 9 מנדטים. ישראל ביתנו מתחזקת במנדט אחד ומקבל גם היא 9 מנדטים. יהדות התורה יציבה עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית מתחזקת במנדט אחד ועומדת גם היא על שמונה מנדטים.

הרשימה המשותפת נשארת עם 7 מנדטים, הציונות הדתית מאבדת מנדט אחד ועומדת על 5, סוגרת את הרשימה מפלגת רע"ם עם 5 מנדטים. ארבע המפלגות לא עוברות את אחוז החסימה: בית ציוני של טרופר והנדל, זהות, הכלכלית וכחול לבן של גנץ.

מפת הגושים משתנה, והקואליציה עומדת על 59 מנדטים, התחזקות של מנדט לעומת הסקר הקודם, כשהאופוזיציה נחלשת ומאבדת מנדט אחד, ועומדת על 61.

נתניהו ואיזנקוט ראש בראש

בדקנו גם את מידת ההתאמה של המועמדים השונים לראשות הממשלה. כשמעמידים את נתניהו מול איזנקוט, התוצאה צמודה מאוד. נתניהו מקבל 45% שמעדיפים אותו בראשות הממשלה, ו-44% מעדיפים לראות את איזנקוט בראשות הממשלה. 11% השיבו שהם לא יודעים.

כשמעמידים את נתניהו מול בנט, התוצאות חד משמעיות. 47% מעדיפים לראות את נתניהו בראשות הממשלה, לעומת 37% שמעדיפים את בנט. 16% השיבו שהם לא יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-27 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 525 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.