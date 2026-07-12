מערכת הבחירות לכנסת יוצאת לדרך השבוע עם שורת מועדים מרכזיים שיקבעו את קצב הקמפיינים עד יום ההצבעה. ב-17 ביולי, יום שישי הקרוב, תתפזר הכנסת ותצא לפגרת בחירות. ב-19 ביולי יסתיים המועד שבו עובדי מדינה בכירים יוכלו להתפטר כדי להתמודד בבחירות.

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בהמשך, ייערכו הפריימריז במפלגות השונות: ב-20 ביולי במפלגת הדמוקרטים, ב-26 ביולי בציונות הדתית וב-4 באוגוסט בליכוד. ב-7 בספטמבר יוגשו רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, וב-13 באוקטובר יחלו שידורי תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו.

ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל תיפתח ב-20 באוקטובר, בעוד שיום הבחירות לכנסת ייערך ב-27 באוקטובר ויהיה יום שבתון ברחבי הארץ. התוצאות הסופיות והרשמיות צפויות להתפרסם ב-4 בנובמבר, כאשר המועד האחרון להגשת ערעורים עליהן נקבע ל-18 בנובמבר.

כאמור, בכנסת הכריזו היום כי המועד הסופי והרשמי שבו תתקיים הבחירות לכנסת ה-26 יהיה ב-27 באוקטובר הקרוב. בכך תשלים הממשלה כהונה מלאה, לראשונה מזה 38 שנה - מאז ממשלת פרס-שמיר.

הסיבה שהתאריך עולה באופן רשמי היא שהיועמ"שית של הכנסת המליצה להעביר חוק פיזור כנסת השבוע, בצמוד לחוק מימון מפלגות, אז התאריך הידוע עולה על הדף.