סקר i24NEWS: מהפך במפת המנדטים - לראשונה גוש נתניהו מאבד את הרוב

מהפכה במפת הגושים. סקר חדש של חברת דיירקט פולס עבור i24NEWS, שהתפרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית, מראה כי לראשונה בסדרת סקרים זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מאבד את הרוב הנדרש להרכבת ממשלה, כשהקואליציה והאופוזיציה עומדים על גושים שווים של 60 מנדטים. הנתונים מציגים עלייה של מפלגות חדשות ומתקפות פוליטיות שמובילות לחסימת גוש הימין-חרדים. בנוסף, גוש השינוי מסמן מנהיג חדש - גדי איזנקוט.

מפלגת הליכוד מובילה את הטבלה עם 30 מנדטים, ושומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בכנסת. עם זאת, השותפות הקואליציוניות מציגות מגמה מעורבת: מפלגת ש"ס מקבלת 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים גם היא. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מגרדת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. בסך הכל, מפלגות הקואליציה הנוכחית מגיעות ל-60 מנדטים במדויק, נתון שאינו מאפשר הרכבת ממשלה ללא שותפים נוספים.

בגוש המבקר את הממשלה, המפלגות החדשות והוותיקות מייצרות גוש חוסם מובהק של 60 מנדטים. מפלגת "ישר" מסתמנת כהפתעת הבחירות וממצבת את עצמה ככוח השני בגודלו עם 17 מנדטים. אחריה ניצבת מפלגת "ביחד" עם 15 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים מקבלת 9 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן זוכה ל-8 מנדטים. בגזרת המפלגות הערביות, רע"מ מקבלת 6 מנדטים ורשימת חד"ש-תע"ל עומדת על 5 מנדטים.

ארבע מפלגות בולטות אינן עוברות את אחוז החסימה בסקר הנוכחי. מפלגת בל"ד זוכה ל-1.8% מהקולות, המפלגה הכלכלית מקבלת 1.7%, ואילו מפלגות המילואימניקים וכחול לבן מתרסקות ומקבלות פחות מאחוז אחד מתמיכת הבוחרים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, בתאריך ה-19 במאי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 546 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.1% ± בהסתברות של 95%.