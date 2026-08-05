דודי אמסלם מפתיע: "אשמח את גדי איזנקוט מצטרף לליכוד"

בחירות 2026: השר דודי אמסלם מהליכוד אמר הבוקר (רביעי) בריאיון ב-103FM כי "היה שמח אם גדי איזנקוט היה מצטרף לליכוד". הדברים נאמרים לאחר סערת השיריונים שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימה, והדברים שאמר בריאיון ל-i24NEWS לפני כשבועיים מבקר הליכוד, לפיהם הוא מעריך כי אחד השריונים יהיה יושב ראש כחול לבן, בני גנץ.

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"בהתחשב בפרופיל של איזנקוט ובמקום ממנו בא - באופן טבעי הייתי שמח אם היה מצטרף לליכוד", אמר. הוא התייחס להכרזתו של איזנקוט כי הוא רץ לרשות הממשלה, והוסיף: "הדרך היא להצטרף למפלגה קיימת, לשבת בכנסת ולנהל תיק ביטחוני במשך מספר שנים. רק לאחר מכן, אפשר להגיד שאדם בשל להיות ראש ממשלה".

אמסלם הוסיף: "יש לי סימפטיה אליו, אם הוא לא היה גדל בצבא - הסתברות גבוהה שהיה משתלב בליכוד".

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זו אינה הפעם הראשונה בה גורמים בליכוד מתייחסים לאפשרות של שריון גורמים ממפלגות אחרות ברשימתם. לפני כשבועיים, עו"ד שי גלילי, מבקר הפנים של הליכוד, התייחס אצל נדב אלימלך באולפן "הישראלים" לסוגייה.

"הערכה שלי, מניפולטיבי, אחד השריונים בליכוד יהיה בני גנץ. תחשבו על המצב שלו, לדעתי זאת תהיה טעות איומה. אבל תחשבו על זה", אמר. גלילי הסביר את ההיגיון שעומד מאחורי המהלך, וקשר אותו לרצונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפנות לקהלים חדשים. "תחשבו רגע על המצב שלו, ושנתניהו רוצה למשוך מהמרכז", אמר.

עם זאת, מבקר התנועה מיהר להבהיר כי הוא מתנגד נחרצות לתרחיש מעין זה: "לצערי זו טעות איומה. זה יגמור את הליכוד ויפגע במשילות, ברפורמה וכדומה, אבל תחשבו על זה".