סולברג, היועמ"שית והמפכ"ל סיכמו: לא יהיו מעצרי עריקים ביום הבחירות

על פי הודעת הוועדה המרכזית לבחירות לכנסת, ההחלטה נקבעה על מנת לאפשר לכלל המצביעים לממש את זכותם ולהגיע ללא חשש לקלפיות • ההחלטה הגיעה בעקבות מספר פניות לוועדה

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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שוטרים במוקד הצבעה בבית שמש, ארכיון
שוטרים במוקד הצבעה בבית שמש, ארכיוןיעקב נעמי/פלאש 90

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הודיעה הבוקר (שלישי) כי במהלך יום הבחירות הקרובות, לא יתקיימו מעצרי עריקים, זאת על מנת שיוכלו לממש את זכותם בקלפיות ללא חשש להגיע למוקדי ההצבעה.

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ההחלטה הגיעה לאור פניות שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית, בעקבותן פנו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, ומ"מ מנכ"ל הוועדה דין ליבנה, אל היועמ"שית לממשלה ומפכ"ל המשטרה.

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בהודעת ועדת הבחירות המרכזית נכתב: "נוכח חשיבותה של הזכות לבחור, כי ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא".

המפכ"ל הדגיש כי ביום הבחירות תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים לצורך הבטחת קיום הבחירות כהלכתן, ושמירה על הסדר הציבורי.

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