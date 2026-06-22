"העריקים נתפסים כגיבורים": מעצר בני הישיבות מגדיר מחדש את המיינסטרים החרדי

המחאות נגד מעצרי העריקים מחריפות: הבוקר (שני) חסמו מפגינים קיצוניים את כלא 10, ברביעי צפויות חסימות נרחבות בכל הארץ, וקבלות הפנים ההמוניות לעריקים ששוחררו ממעצר הפכו ליותר ויותר נפוצות. ארי קלמן דיווח הערב במהדורה המרכזית על הסערה שתלווה גם היא את מערכת הבחירות הקרובה.

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כתוצאה ממבצע מעצר בחורי הישיבות העריקים, נראה שגם המיינסטרים ברחוב החרדי מצטרף לקבלות הפנים של סרבני הגיוס שמשתחררים מהכלא הצבאי. העריקים נתפסים כגיבורים על ידי חלקים גדולים בציבור החרדי, ולא רק על ידי הגורמים הקיצוניים.

הבוקר הגיעה קבוצת מפגינים קיצוניים כדי לחסום את הגישה לכלא 10 והתעמתה במקום עם קציני משטרה ומשטרה צבאית. לקראת יום רביעי הקרוב החרדים יוזמים שיירת מחאה שתצא מכמה מוקדים ברחבי הארץ, תיסע באיטיות ותגרום לשיבושי תנועה קשים בכבישי ישראל, כאשר את ההשראה לרעיון הם לוקחים ממחאת קפלן. בדרך לכלא 10 צפויים לפגוש את שיירת המחאה תושבים מכפר יונה, שסובלים מאוד מההפגנות הרועשות בסמוך לעירם, והם מבטיחים לנסות ולחסום בעצמם את כלי הרכב.

בינתיים בכנסת במאמץ אחרון לפני הבחירות החרדים שוב מאיימים על הקואליציה כדי להשיג את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד תורה. יו"ר ש"ס, אריה דרעי, אמר היום בישיבת הסיעה: "המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק! הודענו ליו"ר הקואליציה, כי כל עוד החוק להפסקת מעצרים וחוק יסוד לימוד תורה לא יקודמו - לא נתמוך בשום חקיקה קואליציונית".