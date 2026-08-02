הקמפיין נמשך: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) סרטון נוסף נגד יושב ראש מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט. הסרטון כולל ציטוט של איזנקוט מלפני כשנה וחצי, בו הוא מציין כי "יש צורך עליון בעצירת הלחימה בעזה". בהמשך מופיע ציטוט של נתניהו בו הוא אומר: "לא אכנע".

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כזכור, בחודש שעבר פרסמה מפלגת הליכוד סרטון, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, בו נראה איזנקוט רץ בזרועות פתוחות לעבר צעיר הלובש חולצה עם הכיתוב "אחדות ישראל", אך ברגע האחרון סוטה ממסלולו ומחבק את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס.

ברשת התעוררה סערה לאחר שגולשים רבים טענו כי דמותו של הצעיר מזכירה את בנו של איזנקוט, גל, אשר נפל במלחמה ברצועת עזה.

מספר ימים לאחר מכן, גורם מדיני בכיר טען כי נתניהו עצמו לא ראה את הסרטון על איזנקוט. "הוא רק שמע את התגובות, והוא חושב שכדאי לא לעסוק בשכול מכל כיוון", אמר הגורם, "אין התעסקות באיומי הרצח על רעיית ראש הממשלה ובנו. אם זה היה הפוך הייתם משתקים את המדינה. תתייחסו לזה ברצינות".