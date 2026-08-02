מנסור עבאס על המגעים עם סגלוביץ': "מתרכזים כרגע בפריימריז - אח"כ בריתות"

יו"ר מפלגת רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, התייחס הבוקר (ראשון) לדיווחים על קיום מגעים עם ח"כ יואב סגלוביץ' ממפלגת "יש עתיד". בהודעה שהוציא בשפה הערבית, עבאס דחה את הטענות לקיום המגעים, ואמר כי במפלגה כרגע מתמקדים בקיום הפריימריז.

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בהודעה נכתב: "בשלב זה, רע"ם מתמקדת בכינוס הוועידה הכללית שלה ב-22 באוגוסט 2026, בארגון בחירות מקדימות לבחירת רשימת המועמדים, ובגיבוש סופי של מבנה מוסדות המפלגה. צעדים כלשהם הנוגעים לבריתות פוליטיות או לשילוב דמויות עצמאיות יינקטו בשלב מאוחר יותר, לאחר בחינת ההיתכנות הפוליטית והאלקטורלית על ידי מוסדות המפלגה".

עוד נכתב בהודעה: "צעדים אלו מותנים בקידום מטרותיה של הרשימה הערבית המאוחדת: החלפת ממשלת הימין הגזענית ותמיכה בהקמת ממשלה חלופית שבה נהיה שותפים - ובכך לשרת את החברה הערבית שלנו ולטפל בסוגיות כגון אלימות, פשיעה, הריסות בתים, גזענות ופשיזם, תוך חתירה לשוויון ולצדק עבור כולם".

כזכור, בסוף השבוע דווח על קיום מגעים בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ', וכמו כן עם אישים נוספים בהם ראש עיריית רהט טלאל אל-קרינאווי, במטרה להקים מפלגה שתתמקד בהובלת הטיפול בחברה הערבית. עם זאת דווח כי המגעים הללו עדיין רחוקים מסגירה.