מערכת הבחירות הקרובה צפויה להיות הסוערת והמקוטבת ביותר - אולי אי פעם. על תקינותה מאיימים גורמים אנושיים ומלאכותיים, מבית ומחוץ - וברקע חשש מטילים איראניים שישבשו את יום הבוחר. עם כל אלה אמור להתמודד ממלא מקום המנכ"ל של ועדת הבחירות המרכזית עורך הדין דין ליבנה. בראיון בלעדי לפרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג הוא מציג את האיומים, ומודה שהוא מוטרד מהם מאוד.

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בראשית דבריו, הוא ציין כי האיומים הזרים מהווים אתגר. "אנחנו מטפלים בו ביחד עם רשויות הביטחון", אמר, "מדינת ישראל היא מדינה קטנה, לא רק מוקפת אויבים מקרוב, אלא גם מוקפת אויבים מרחוק. ויש לא מעט מדינות שמחפשות איך להשפיע עלינו ולהשפיע על גורלנו בעתיד. והדרך הכי טובה לעשות את זה היא להשפיע על הבחירות".

הוא הוסיף: "יש שחקנים שונים שהמטרה שלהם היא לפגוע ולפורר את הדמוקרטיה הישראלית, והדרך הכי קלה זה לזרוע חוסר אמון במוסדות, ובעיקר במוסד שעושה בחירות. אם לא יהיה אמון ויחשבו שמוסד הבחירות מזויף ולא תקין - אנשים לא ילכו להצביע ולא יאמינו במוסדות, ואנחנו מהר מאוד ניגרר לאנרכיה שתשרת את האויבים שלנו בקלות".

לדבריו, הדרך להתמודד עם השפעה היא מורכבת מאוד - יש רובה היא דבר לגיטימי ומפלגות צריכות להשפיע עליך בשביל שתרכוש את מרכולתן. "עם זאת, לפעמים יש השפעה פסולה, שיכולה לבוא בשתי דרכים מרכזיות. דרך אחת היא על הבחירות עצמן, כלומר טענה שהקלפי שלך סגורה", הסביר.

"ועד הבחירות המרכזית תספק את המידע האמיתי לגבי אם קלפיות נסגרו, מתי לבוא ומתי לא - ומתי נרשם בלאגן בקלפי. תצרכו את המידע דרכנו", הדגיש, "בנוסף, נשתף פעולה עם הרשתות החברתיות שיפעלו להסרת תכנים בעייתיים באופן מהיר מאוד. אנחנו נודיע לציבור במידה ויועלו סרטונים כאלה".

גרינצייג: "כשגורם שיפוטי או גורם ממלכתי מתערב ברשתות החברתיות, גם לזה יש מחיר"

עו"ד ליבנה: "לא. יו"ר ועדת הבחירות לא מתערב במסרים של מפלגות. הוא מתערב באמצעי או בדרך. מותר למפלגות, לצערו אגב לשקר. הבעיה היא, כשאנחנו עוברים מאי-אמירת אמת בנוגע למסרים, למה אנחנו מתכננים לעשות, מה הצד השני מתכנן לעשות, לדברים שפוגעים בתהליך עצמו. הקלפי שסגורה למרות שהיא לא סגורה, המועמד פלוני התפטר או לא התפטר, דברים כאלה".

עורך הדין ליבנה הוסיף: "אנחנו חוששים מכל דבר ובודקים מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו מטפלים באמת בכל מקרה קצה, כשכולנו תקווה שרוב המקרים הללו לא יתעוררו. אנחנו נשקף את כל התהליכים הללו ברמה המופשטת ביותר, ואתם תראו שאי אפשר לגנוב בחירות".

סוגייה נוספת שעלתה בריאיון היא העריקים החרדים - והשאלה האם מישהו מהם יוכל לעבוד בקלפיות. "כן, מי שמוגדר כעריק יוכל להיות עובד ועדת הבחירות כל עוד הוא לא הורשע בדין פלילי. הסיכום שלנו עם הייעוץ המשפטי לממשלה והמשטרה הוא שלא יבוצעו מבצעי אכיפה לעניין עריקים חרדים ביום הבחירות", אמר.

בהמשך הריאיון, התייחס לדבריו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, לפיהם הוא חושש לגבי התפקוד של המשטרה ביום הבחירות, והגדיר את החשש הזה - "מופרך. המשטרה היא רשות ממלכתית, והמשטרה תבצע את עבודתה בשיתוף פעולה איתנו באופן מלא".

בסיום דבריו הדגיש: "הפרעה לסדר התקין של הבחירות וחסימת אדם מלהגיע לקלפי - הם עבירות פליליות ולא מחאה לגיטימית, גם אם הדברים הללו קורים רק לדקה".