עוד לפני פיזור הכנסת ותחילת תקופת הבחירות, עלה החשש שמפלגות ינסו להטעות את הציבור על ידי שימוש בקמפיינים ותוכן מבוססי בינה מלאכותית. בשל כך, ועדת הבחירות המרכזית הודיעה היום (ראשון) על מספר כללים שיעזרו לציבור לזהות תכנים שכאלו, כשבראשם חובת סימון התוכן.

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על פי הודעת ועדת הבחירות המרכזית, כל תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות AI באופן שמשנה אותה באופן מהותי, תחויב בסימון על ידי תווית מיוחדת אשר עליה מצוין כי התוכן המוצג נוצר או נערך באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית.

כמו כן קובעים הכללים של ועדת הבחירות המרכזית כי תווית סימון ה-AI חייבת להיות בגודל של 5% מגובה התוכן, וממוקמת במיקום בולט בעל ניגודיות גבוהה, באופן קריא וברור ובשפת התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לכל אורכו, בתוכן קולי בתחילתו ובסופו. תכנים קוליים אשר אינם כוללים תצוגה ויזואלית יחויבו בהשמעת הודעת גילוי בתחילת התוכן ובסופו.

על פי הודעת ועדת הבחירות המרכזית, אי-עמידה בדרישות הסימון עלולה להיחשב הפרה של החוק, והאחריות לכך מוטלת על המפרסם. "הכללים מהווים צעד חדשני וחשוב בהתמודדות עם אתגרי הבינה המלאכותית בתקופת הבחירות והם נועדו לשמור על אמון הציבור בהליך הבחירות גם בעידן הבינה המלאכותית", נכתב בהודעה.