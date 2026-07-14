בשווי של 39 מיליון שקלים: החלק הסודי בדיל החרדים עם נתניהו יוצא לדרך | פרסום ראשון

למעשה, הממשלה אישרה את מודל התקצוב לגננות החרדיות בעלות הגבוהה • המניע למהלך: להשאיר את הגוש מאוחד לקראת הבחירות

עמיאל ירחיארי קלמן ■ עמיאל ירחיארי קלמן
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יו"ר ועדת הכספים משה גפני וראש הממשלה בנימין נתניהו בהצבעת תקציב 2025
יו"ר ועדת הכספים משה גפני וראש הממשלה בנימין נתניהו בהצבעת תקציב 2025יונתן זינדל/פלאש 90

פרסום ראשון: הממשלה אישרה הערב (שלישי) את מודל התקצוב לגננות החרדיות בעלות של 39 מיליון שקלים. למעשה, זה החלק הסודי בדיל החרדים עם נתניהו במטרה להשאיר את הגוש מאוחד לקראת הבחירות.

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מוקדם יותר, עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה החוק להקפאת מעצרי עריקים, בתום דיון סוער ומלא צעקות. החוק עבר כחלק מבליץ החקיקה של הקואליציה לפני פיזור הכנסת ותחילת תקופת הבחירות.

חברי האופוזיציה צועקים "בושה" כשנתניהו נכנס למליאה להצביע על החוק להקפאת מעצרי בחורי הישיבות העריקים (צילום: ערוץ הכנסת)
חברי האופוזיציה צועקים "בושה" כשנתניהו נכנס למליאה להצביע על החוק להקפאת מעצרי בחורי הישיבות העריקים (צילום: ערוץ הכנסת)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאת הכנסת כדי להצביע על החוק, חברי הכנסת מהאופוזיציה קראו לעברו "בושה!" ו-"לך!", לאחר מכן הוא יצא בגלל הרעש לפני ההצבעה על החוק. צעקות הופנו גם כלפי שר הביטחון ישראל כ"ץ לאחר שהצביע בעד החוק.

בין חברי הכנסת מהקואליציה שהצביעו נגד החוק: דן אילוז, יולי אדלשטיין, משה סולמון ושרן השכל. הח"כים אופיר סופר ומיכל וולדיגר מהציונות הדתית נעדרו מההצבעה. כמו כן, סגנית שר החוץ שרן השכל התפטרה מהממשלה עקב אישור החוק.

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