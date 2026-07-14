פרסום ראשון: הממשלה אישרה הערב (שלישי) את מודל התקצוב לגננות החרדיות בעלות של 39 מיליון שקלים. למעשה, זה החלק הסודי בדיל החרדים עם נתניהו במטרה להשאיר את הגוש מאוחד לקראת הבחירות.

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מוקדם יותר, עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה החוק להקפאת מעצרי עריקים, בתום דיון סוער ומלא צעקות. החוק עבר כחלק מבליץ החקיקה של הקואליציה לפני פיזור הכנסת ותחילת תקופת הבחירות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאת הכנסת כדי להצביע על החוק, חברי הכנסת מהאופוזיציה קראו לעברו "בושה!" ו-"לך!", לאחר מכן הוא יצא בגלל הרעש לפני ההצבעה על החוק. צעקות הופנו גם כלפי שר הביטחון ישראל כ"ץ לאחר שהצביע בעד החוק.

בין חברי הכנסת מהקואליציה שהצביעו נגד החוק: דן אילוז, יולי אדלשטיין, משה סולמון ושרן השכל. הח"כים אופיר סופר ומיכל וולדיגר מהציונות הדתית נעדרו מההצבעה. כמו כן, סגנית שר החוץ שרן השכל התפטרה מהממשלה עקב אישור החוק.